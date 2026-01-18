TG Schwenningen Volleyball: Monster-Aufschlagsserie von Kristian Prisacar begeistert

Die Schwenninger Volleyballer jubeln weiter. Daheim gegen Stuttgart feiern die Neckarstädter in der Regionalliga einen klaren 3:0-Sieg und bleiben ungeschlagen.

Regionalliga Herren: TG Schwenningen – TSV G.A.Stuttgart 3:0 (25:9;25:20;25:20). Zunächst standen für die TG-Herren die Vorzeichen für das Spiel nicht gut. Diagonalangreifer Maxim Kunzelmann meldete sich für das Wochenende krank ab, so dass im Abschlusstraining am Freitagabend das Team bereits umgestellt werden musste. Viktor Vornat wechselte auf die Diagonale und Jan Philipp Ragg und Luka Strugar bildeten den Mittelblock. Somit war die Hälfte der Positionen neu besetzt.

Vor rund 180 Zuschauern begann das Spiel zunächst offen – Stuttgart ging mit 5:3 in Führung. Was dann kam, hat die Hoptbühlhalle noch nie gesehen. Kristian Prisacar begeisterte mit einer Serie von 16 Aufschlägen! Die Mehrzahl seiner Sprungaufschläge waren Asse. Was die Stuttgarter noch konnten, holte sich der stabile Schwenninger Block. So stand es dann 19:5 für die Gastgeber. Die Moral der Gäste war gebrochen.

Punktevorsprung wächst immer mehr

Zahlreiche Spielerwechsel und Auszeiten brachten keinen Wandel im Stuttgarter Spiel. Mit 25:9 schickten die Schwenninger die Stuttgarter einstellig in den Seitenwechsel. Im zweiten und dritten Satz konnten die Stuttgarter das Spiel etwas offener gestalten, doch die Gastgeber legten bei Bedarf immer eine Scheibe auf. Insbesondere im Umschaltspiel von Abwehr auf Gegenangriff hatte das Team von Trainer Günter Hones seine Stärken. So gewannen die Männer um Kapitän Fernando Martínez die Sätze zwei und drei jeweils mit 25:20.

Mit diesem Sieg sind die Männer vom Neckar sehr gut in die Rückrunde gestartet und setzten gleich ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Neun Siege aus neun Spielen ist die aktuelle Bilanz. Nach dem Spiel kam die erfreuliche Nachricht aus Ulm. Die Donaustädter besiegten den Zweitplatzierten Tübingen mit 3:0, so dass der Vorsprung der Turngemeinde auf vier Punkte, bei einem Spiel weniger, angewachsen ist.