TG Schwenningen Volleyball: Monster-Aufschlagsserie von Kristian Prisacar begeistert

Die Schwenninger Volleyballer jubeln weiter. Daheim gegen Stuttgart feiern die Neckarstädter in der Regionalliga einen klaren 3:0-Sieg und bleiben ungeschlagen.
Regionalliga Herren: TG Schwenningen – TSV G.A.Stuttgart 3:0 (25:9;25:20;25:20). Zunächst standen für die TG-Herren die Vorzeichen für das Spiel nicht gut. Diagonalangreifer Maxim Kunzelmann meldete sich für das Wochenende krank ab, so dass im Abschlusstraining am Freitagabend das Team bereits umgestellt werden musste. Viktor Vornat wechselte auf die Diagonale und Jan Philipp Ragg und Luka Strugar bildeten den Mittelblock. Somit war die Hälfte der Positionen neu besetzt.