1 Stark: Die Schwenninger Volleyballer jubeln nach einer tollen Leistung in Ludwigsburg. Foto: Roger Müller

Volleyball-Regionalligist siegt nach einem spannenden Duell in Ludwigsburg mit 3:0-Sätzen. TG-Coach sieht bisher „beste Saisonleistung“.









Link kopiert



Auch die Volleyball Hochburg Ludwigsburg kann die TG-Volleyballer in der Regionalliga nicht stoppen. Mit einem 3:0 holten die Männer vom Neckar den fünften Sieg in Folge in einem hochklassigen Spiel und stehen an der Tabellenspitze.