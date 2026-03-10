TG Schwenningen Volleyball: Freibier, Dritte Liga, Trainer – so geht es nach der Meisterschaft weiter

Nach zwei Runden kehren die Schwenninger Volleyballer in die Dritte Liga zurück. „Wir haben den Spaß am Volleyball wiedergefunden“, nennt Coach Günter Hones das Erfolgsrezept.

Es waren 150 dramatische Minuten in der Steinbühlhalle in Meinhardt: Schwenningen lag im Regionalliga-Topspiel gegen starke Geißelhardter mit 1:2 Sätzen zurück, später hat der Gastgeber im Tiebreak sogar einen Matchball. Doch die Spieler der Turngemeinde behalten die Nerven, drehen die Partie und feiern am Ende einen spektakulären 3:2-Sieg.

Es war im 15. Saisonspiel nicht nur der 14. Erfolg der Neckarstädter, sondern nach den Punkten 39 und 40 war bereits am drittletzten Spieltag der Runde 2025/26 auch klar, dass die Schwenninger von der Konkurrenz nicht mehr einzuholen sind.

Party 1 und 2

Die (erste) Meisterparty konnte beginnen. „Wir haben von den Geißelhardtern noch einen Kasten Bier für die Rückfahrt bekommen“, stellt Günter Hones das „freundschaftliche“ Verhältnis zum Tabellenzweiten heraus.

Es ging also auf den rund 170 Fahrkilometern vom Landkreis Schwäbisch Hall nach Schwenningen feuchtfröhlich zu. „Die eigentliche Feier findet aber in der Hoptbühlhalle statt“, freut sich der TG-Coach schon jetzt auf den 21. März, wenn die Turngemeinde in Villingen Schlusslicht Mimmenhausen ab 19 Uhr zum Tanz bittet.

Gibt es dann auch den Meisterwimpel? „Das weiß ich noch gar nicht“, will Hones beim Verband nachhaken. Sicher ist, dass sich die Schwenninger dann auch bei den Helfern und Unterstützern bedanken werden. „Wahrscheinlich gibt es auch Freigetränke“, können die Verantwortlichen die Heim-Party nun in Ruhe vorbereiten.

Vier Matchbälle

Dass die Schwenninger die Liga so dominierten, war keine Selbstverständlichkeit. „Da waren starke Teams wie eben Geißelhardt, Tübingen, Ludwigsburg oder Offenburg dabei“, blickt Günter Hones auf viele umkämpfte Sätze und Spiele zurück, die aber die Turngemeinde fast immer auf ihre Seite brachten. Nur Mitte Februar musste Schwenningen den Offenburgern gratulieren.

„Danach haben wir aber gegen Ludwigsburg und in Tübingen mit 3:0 gewonnen“, hatten sich die Schwenninger vor dem Gastspiel beim SSV Geißelhardt vier Meister-Matchbälle erarbeitet. Bereits der erste wurde nun – nach einem Wechselbad der Gefühle – verwandelt.

Coach und Spieler bleiben

Und was macht die Meistermannschaft aus? „Wir spielen ja schon einige Zeit so zusammen. In dieser Saison haben wir auch durch unsere Pokalabenteuer (Schwenningen spielte um die Achtelfinale-Qualifikation für den DVV-Pokal, Anm. d. Red.) den Spaß am Volleyball wiedergefunden. Die Gegner haben uns allgemein mehr gefordert, das war Volleyball auf einem insgesamt höheren Niveau“, will Günter Hones nun mit seinem Team auch die Dritte Liga rocken.

Unsere Empfehlung für Sie TG Schwenningen Volleyball Viel Respekt für dieses großartige Team – aber die Pokalreise ist zu Ende Die Schwenninger müssen sich bei der Qualifikation für den deutschen Pokal den starken Herrschingern geschlagen geben. Der deutsche Meister Berlin reist nun nach Bayern.

„Mit der Dritten Liga haben wir noch eine Rechnung offen“, erinnert der Trainer an die Runde 2023/24. „Damals sind wir trotz 26 Punkten abgestiegen“, wollen es die Neckarstädter ab dem Herbst besser machen.

Die Voraussetzungen stimmen. Nicht nur Günter Hones bleibt an Bord, sondern auch der Kader hat Lust auf mehr.