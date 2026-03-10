TG Schwenningen Volleyball: Freibier, Dritte Liga, Trainer – so geht es nach der Meisterschaft weiter

Nach zwei Runden kehren die Schwenninger Volleyballer in die Dritte Liga zurück. „Wir haben den Spaß am Volleyball wiedergefunden“, nennt Coach Günter Hones das Erfolgsrezept.
Es waren 150 dramatische Minuten in der Steinbühlhalle in Meinhardt: Schwenningen lag im Regionalliga-Topspiel gegen starke Geißelhardter mit 1:2 Sätzen zurück, später hat der Gastgeber im Tiebreak sogar einen Matchball. Doch die Spieler der Turngemeinde behalten die Nerven, drehen die Partie und feiern am Ende einen spektakulären 3:2-Sieg.