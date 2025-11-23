TG Schwenningen Volleyball: Enorme Moral, großer Wille und eine herausragende Stimmung

Das Regionalliga-Spitzenspiel gegen den SSV Geißelhardt wird für die Schwenninger Volleyballer beim 3:1-Heimsieg zu einem großen Erlebnis.
Regionalliga Herren: TG Schwenningen – SSV Geißelhardt 3:1 (25:23, 25:16, 17:25, 25:18). Vor der großartigen Kulisse von knapp 300 Zuschauern gewann die TG Schwenningen das Spitzenspiel und bleibt als Tabellenführer ungeschlagen. In einer intensiven und emotionalen Partie untermauerte das Heimteam seine Ambitionen im Titelrennen und setzte ein deutliches Ausrufezeichen gegen einen direkten Konkurrenten.