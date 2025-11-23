TG Schwenningen Volleyball: Enorme Moral, großer Wille und eine herausragende Stimmung

Das Regionalliga-Spitzenspiel gegen den SSV Geißelhardt wird für die Schwenninger Volleyballer beim 3:1-Heimsieg zu einem großen Erlebnis.

Regionalliga Herren: TG Schwenningen – SSV Geißelhardt 3:1 (25:23, 25:16, 17:25, 25:18). Vor der großartigen Kulisse von knapp 300 Zuschauern gewann die TG Schwenningen das Spitzenspiel und bleibt als Tabellenführer ungeschlagen. In einer intensiven und emotionalen Partie untermauerte das Heimteam seine Ambitionen im Titelrennen und setzte ein deutliches Ausrufezeichen gegen einen direkten Konkurrenten.

Der erste Satz Dieser verzeichnete bereits echten Spitzenspiel-Charakter. Geißelhardt präsentierte sich von Beginn an wach, mutig, taktisch diszipliniert und lag nahezu den gesamten Satz über mit wenigen Punkten in Führung. Schwenningen lag schnell mit 1:5 zurück und tat sich zunächst schwer, den stabilen Spielaufbau der Gäste zu durchbrechen. Die Gastgeber liefen ständig einem kleinen Rückstand hinterher.

Doch in der entscheidenden Phase zeigten die TG-Herren eine enorme Moral. Mit druckvollen Aufschlägen von MVP Kristian Prysakar sowie Mittelblocker Markus Weinert kippte das Spielgeschehen. Der Druck auf die Annahme der Gäste nahm spürbar zu. Schwenningen erzwang Fehler und konnte erstmals in Führung gehen. Angetrieben von der lautstarken Halle entschieden die Hausherren die enge Schlussphase mit großer kämpferischer Leistung für sich und holten sich den ersten Satz mit 25:23 – ein emotionaler Wendepunkt der Partie.

Der zweite Satz

Beflügelt vom gewonnenen ersten Satz zeigte sich die TG Schwenningen im zweiten Durchgang deutlich stabiler. Mit variablen Angriffen, konsequenter Blockarbeit und besserer Abstimmung in der Defensive baute das Team um Coach Günter Hones früh einen Vorsprung auf. Geißelhardt fand kaum noch Zugriff auf das Spiel, während Schwenningen souverän agierte und den Satz klar mit 25:16 für sich entschied.

Der dritte Durchgang

Doch wie so oft im Volleyball hat es eine scheinbar klare 2:0-Führung in sich. Der SSV Geißelhardt nutzte kleinere Schwächen und Unkonzentriertheiten der Gastgeber konsequent aus und erspielte sich im dritten Satz eine frühe Führung. Schwenningen fand nur schwer zurück zum eigenen Rhythmus, so dass die Gäste mit einem 25:17 auf 1:2 Sätze verkürzten konnten.

Die Entscheidung

Doch im vierten Satz zeigte die TG ihre ganze Klasse. Von Beginn an übernahm Schwenningen wieder das Kommando, agierte konzentriert und ließ keinen Zweifel mehr am Heimsieg aufkommen. Angeführt von Kristian Prysakar spielte die Mannschaft ruhig, strukturiert und effektiv, brachte den Satz mit 25:18 nach Hause und machte den verdienten 3:1-Erfolg perfekt.

Hervorragende Atmosphäre

Die ungewöhnlich hohe Zuschauerzahl von rund 300 Volleyballfans sorgte in der Hoptbühlhalle für eine Atmosphäre, wie sie für die Schwenninger nicht so oft zu erleben ist. Besonders im ersten Satz war die Unterstützung von den Rängen ein entscheidender Faktor, der das Team sichtbar pushte und durch die kritische Phase trug.

Das Spielfazit

In einem hochklassigen Spitzenspiel bewies die TG Schwenningen Kampfgeist, Nervenstärke und spielerische Reife. Dieser Sieg ist ein starkes Signal an die Konkurrenz.

Die Stimmen

TG-Trainer Günter Hones zeigte sich nach der Partie hochzufrieden mit der Leistung seines Teams: „Der erste Satz war der Schlüssel. Wir sind ruhig geblieben, obwohl wir fast den ganzen Satz hinten lagen. Die Jungs haben mit Herz, Kampfgeist und enormem Willen gespielt. Besonders in der Crunchtime haben Kristian Prysakar und Markus Weinert mit ihren Aufschlägen den Unterschied ausgemacht. Genau solche Leistungen brauchst du in einem Spitzenspiel.“

Auch Kristian Prysakar hob die Bedeutung der Atmosphäre hervor: „Die Stimmung heute war einfach überragend. So viele Zuschauer in unserer Halle zu sehen, hat uns extrem gepusht – gerade im ersten Satz. Wir haben als Team nie aufgegeben und genau das zeigt, was in dieser Mannschaft steckt.“