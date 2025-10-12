TG Schwenningen Volleyball: Ein Pokalsieg für das Geschichtsbuch – nur noch ein Spiel bis zu den Berlinern

Was für ein Wochenende für die Turngemeinde! Nach insgesamt 14 Sätzen gelingt der nächste Sieg in der Regionalliga – und erstmals holen die Herren den Regio-Pokal.
Was für ein Wochenende für die Volleyballer der TG Schwenningen! In der Regionalliga blieb die Mannschaft um Trainer Günter Hones am Samstag in Stuttgart ungeschlagen. Am Sonntag schrieben seine Jungs im Finalturnier um den Regio-Pokal in Freiburg Clubgeschichte. „Wir haben erstmals den Pokal geholt“, freute sich Hones am Sonntagabend.