TG Schwenningen Volleyball: Ein Pokalsieg für das Geschichtsbuch – nur noch ein Spiel bis zu den Berlinern

Was für ein Wochenende für die Turngemeinde! Nach insgesamt 14 Sätzen gelingt der nächste Sieg in der Regionalliga – und erstmals holen die Herren den Regio-Pokal.

Was für ein Wochenende für die Volleyballer der TG Schwenningen! In der Regionalliga blieb die Mannschaft um Trainer Günter Hones am Samstag in Stuttgart ungeschlagen. Am Sonntag schrieben seine Jungs im Finalturnier um den Regio-Pokal in Freiburg Clubgeschichte. „Wir haben erstmals den Pokal geholt“, freute sich Hones am Sonntagabend.

Am Sonntag, 26. Oktober, werden die Schwenninger auswärts gegen den Südost-Pokalsieger, WWK Volleys Herrsching II, um den Einzug ins DVV-Pokal-Achtelfinale spielen. Besiegen die Schwenninger Herrsching werden sie im November in der Hoptbühlhalle dann im Achtelfinale den mehrfachen deutschen Meister BERLIN RECYCLING Volleys, gespickt mit Nationalspielern, erwarten. „Wenn es tatsächlich dazu kommt, hat Villingen-Schwenningen so ein Volleyball-Spektakel noch nie gesehen“, ist sich Günter Hones sicher.

Regionalliga am Samstag

Doch zuerst stand am Samstagabend das Regionalliga-Spiel beim TSV G.A. Stuttgart auf dem Plan. Nach intensiven 111 Minuten bejubelte die Turngemeinde einen 3:2- (25:27, 25:18, 25:21, 23:25, 15:9)-Sieg. „Das war ein sehr starker Auftritt“, lobte Coach Günter Hones seine Mannen nach dem Spiel in der Landeshauptstadt. Damit hat Schwenningen nach zwei Spielen starke fünf Punkte auf dem Konto.

Regional-Pokal am Sonntag

Nach einer kurzen Nacht wartete die Fahrt nach Freiburg zum Regionalpokal. Im Halbfinale ging es am Sonntagvormittag gegen die SG Heidelberg, den Tabellenzweiten der Dritten Liga. Trotz der Belastung vom Samstag erkämpfte sich die TG mit einem 3:1 (25:16, 17:25, 25:21, 25:23) den Einzug ins Endspiel.

„Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs“, war Hones gespannt, ob sein Team im anschließenden Finale noch genügend Körner hatte.

Ja, diese Energie hatte seine Mannschaft noch. Gegen die FT Freiburg gewannen die Schwenninger in einem Krimi im Tie-Break mit 3:2-Sätzen (28:25, 25:18, 26:24, 19:25 – 18:16) und hielten wenig später erstmals den Regio-Pokal in den Händen.