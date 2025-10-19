TG Schwenningen Volleyball: Die Pokal-Generalprobe ist geglückt – die Vorfreude auf Herrsching nun groß

Die TG-Herren untermauern mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die TG Bad Waldsee ihre Spitzenposition in der Regionalliga. Jetzt beginnt die Cup-Vorbereitung.

Regionalliga Herren: TG Schwenningen – TB Waldsee 3:0 (25:14, 25:13, 25:20). Alle Skepsis von Trainer Günter Hones, dass bei seinen Jungs nach dem großartigen vergangenen Wochenende mit dem erstmaligen Gewinn des Regio-Pokals im Liga-Alltag etwas die Spannung raus sein könnte, wischten seine Jungs am Sonntagnachmittag in der Hoptbühlhalle vom Feld. Souverän gewann die Schwenninger Mannschaft auch ihr drittes Saisonspiel gegen Bad Waldsee und steht an der Tabellenspitze.

„Es lief wirklich gut. Wir hatten das Spiel sicher im Griff und wir konnten auch viel durchwechseln“, lobte Günter Hones den Auftritt seines Teams, das sich nun auf das große Pokal-Qualifikationsspiel am kommenden Samstag gegen den Südost-Regionalliga-Tabellenführer Herrsching vorbereitet.

Der Sieger darf dann im November den Bundesligisten BERLIN RECEYCLING VOLLEYS in der ersten Runde des DVV-Pokals empfangen.

Günter Hones hat natürlich per Video schon erste Eindrücke des Herrschinger Teams gewonnen und ist beeindruckt: „Sie haben zwei, drei starke Akteure in ihren Reihen. Aber wir werden zuversichtlich am Samstag dort antreten. Es wird für uns alle ein großes Erlebnis.“