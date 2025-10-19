TG Schwenningen Volleyball: Die Pokal-Generalprobe ist geglückt – die Vorfreude auf Herrsching nun groß

Die TG-Herren untermauern mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die TG Bad Waldsee ihre Spitzenposition in der Regionalliga. Jetzt beginnt die Cup-Vorbereitung.
Regionalliga Herren: TG Schwenningen – TB Waldsee 3:0 (25:14, 25:13, 25:20). Alle Skepsis von Trainer Günter Hones, dass bei seinen Jungs nach dem großartigen vergangenen Wochenende mit dem erstmaligen Gewinn des Regio-Pokals im Liga-Alltag etwas die Spannung raus sein könnte, wischten seine Jungs am Sonntagnachmittag in der Hoptbühlhalle vom Feld. Souverän gewann die Schwenninger Mannschaft auch ihr drittes Saisonspiel gegen Bad Waldsee und steht an der Tabellenspitze.