TG Schwenningen- Regionalliga: Gelungene Vorbereitung, Pokal-Erfolgserlebnis – es kann losgehen

Die Volleyballer der TG Schwenningen starten am Sonntag daheim in die neue Regionalliga-Saison. Das Hones-Team möchte einen Platz in den Top 3 erreichen.
Für die TG Schwenningen steht an diesem Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Drittliga-Absteiger TSG Tübingen der Start in die neue Regionalliga-Saison an. Das Ziel: Die TG-Volleyballer wollen erneut in der Spitzengruppe mitspielen. Ein Blick auf den Spielplan der Liga verrät eine Kuriosität: Normalerweise startet die Regionalliga spätestens Ende September. Doch in dieser Saison wurde der Rundenstart auf Anfang Oktober gesetzt. TG-Coach Günter Hones erklärt: „Es ist etwas anders in diesem Jahr, weil wir eine Mannschaft weniger in der Liga sind. Statt elf Teams sind wir nur zehn. Dies wirkt sich logischerweise auch auf den Spielplan aus.“