TG Schwenningen- Regionalliga: Gelungene Vorbereitung, Pokal-Erfolgserlebnis – es kann losgehen

Die Volleyballer der TG Schwenningen starten am Sonntag daheim in die neue Regionalliga-Saison. Das Hones-Team möchte einen Platz in den Top 3 erreichen.

Für die TG Schwenningen steht an diesem Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Drittliga-Absteiger TSG Tübingen der Start in die neue Regionalliga-Saison an. Das Ziel: Die TG-Volleyballer wollen erneut in der Spitzengruppe mitspielen. Ein Blick auf den Spielplan der Liga verrät eine Kuriosität: Normalerweise startet die Regionalliga spätestens Ende September. Doch in dieser Saison wurde der Rundenstart auf Anfang Oktober gesetzt. TG-Coach Günter Hones erklärt: „Es ist etwas anders in diesem Jahr, weil wir eine Mannschaft weniger in der Liga sind. Statt elf Teams sind wir nur zehn. Dies wirkt sich logischerweise auch auf den Spielplan aus.“

Die Top Drei im Visier Monatelang hat sich das Schwenninger Team vorbereitet. „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Ich habe auch bei den Vorbereitungsspielen sehr gute Ansätze gesehen. Wir haben beispielsweise ein Turnier im Freiburger Raum gespielt. Auch hatten wir einige Testspiele. Es war eine sehr gute Vorbereitung für uns. Insgesamt bin ich mit dieser Phase zufrieden. Wir sind bereit für die neue Saison“, betont Günter Hones.

Die Turngemeinde hat in den kommenden Runde einiges vor. „Wir möchten unter die Top 3 der Regionalliga kommen. Dieses Jahr wird es aber deutlich schwieriger, weil mit Offenburg ein sehr starker Aufsteiger dabei ist. Dazu kommt, dass die zweite Mannschaft von Ludwigsburg ebenfalls stark besetzt ist.“

Nur Florian Friedrich ist neu im Kader. Er rückte aus der zweiten Mannschaft hoch. Adrian Vornat und David Gaiselmann , ebenfalls in der Schwenninger Zweiten eingeplant, trainieren bei der ersten Mannschaft mit, sollen aber nur bei personellen Engpässen im Regionalliga-Team eingesetzt werden.

Die Schwenninger legten eine erfolgreiche Generalprobe hin. Sie wurden vor einer Woche bei der südbadischen Pokalendrunde Zweiter und lösten das Ticket für den Regionalpokal, der am 26. Oktober ausgetragen wird.

Der Kader

Florian Friedrich (Rückennummer 2), Dominic Hones (3), Patrick Thumm (4), Viktor Vornat (5), Fernando Martinez-Avial Hummel (6), Maxim Sartison (8), David Gaiselmann (9), Luka Strugar (10), Maxim Kunzelmann (11), Jan Philip Ragg (12), Andrei Prysacar (13), Kristian Prysacar (14), Markus Weinert (15), Adrian Vornat (20).