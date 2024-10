TG Schömberg: Junge Turner bei Gaumannschaftsmeisterschaften erfolgreich

1 Die erfolgreichen Turner der TG Schömberg Foto: Julia Schweizer

Der Nachwuchs aus Schömberg erzielt in Dotternhausen in einem sehr starken Teilnehmerfeld gute Plätze.









Die Schömberger Nachwuchsturnerinnen und -turner starteten bei den Gaumannschaftsmeisterschaften in Dotternhausen. Im ersten Durchgang gingen die Mädels der Juti D an die Geräte. In einem sehr starken Teilnehmerfeld belegten die Turnerinnen von Steffi Lipkow und Nina Higlister sowie Eva Zimmerer und Julia Schweizer die Plätze 11 und 9. Im Wettkampf der Juti E durften sich die Turnerinnen über einen tollen fünften Platz sowie Rang 9 freuen.