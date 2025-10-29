TG Obernheim: Verein erhält 10 000 Euro Zuschuss
Die Gemeinde hält ihr Versprechen. Foto: BillionPhotos.com/ stock.adobe

Über die Vereinsförderung hatte der Obernheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu entscheiden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Tennisgemeinschaft Obernheim einen Investitionszuschuss für die Renovierung des Vereinsheims beantragt. Gewährt wurde damals eine Förderung in Höhe von 50 Prozent des Rechnungsbetrags, maximal jedoch 7600 Euro. Darüber hinaus war beschlossen worden, einen Investitionszuschuss für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik zu gewähren. Im Haushalt 2025 wurden hierfür 10 000 Euro eingeplant.

 

Wie Hauptamtsleiterin Tatjana Weiger berichtete, sei die umfangreiche Renovierung maßgeblich durch den Einsatz der Vereinsmitglieder getragen worden. So konnten erhebliche Kosten eingespart werden.

Die Sanierung des Gebäudes belief sich damit auf rund 12 200 Euro. Der Zuschuss der Gemeinde betrug damit rund 6100 Euro.

Lob für LED-Umstellung

Ebenso war die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED erfolgt. Die Kosten hierfür betrugen für den Verein rund 20 400 Euro. Die Gemeinderäte sprachen sich einstimmig dafür aus, die vorgesehenen 10 000 Euro als Zuschuss für die Tennisgemeinschaft zu gewähren. „Mit LED kann man einiges an Energie einsparen und somit auch etwas Gutes für die Umwelt tun“, lobte Gemeinderat Jürgen Moser.

 