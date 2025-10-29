TG Obernheim: Verein erhält 10 000 Euro Zuschuss

1 Die Gemeinde hält ihr Versprechen. Foto: BillionPhotos.com/ stock.adobe Über die Vereinsförderung hatte der Obernheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu entscheiden.







Bereits im vergangenen Jahr hatte die Tennisgemeinschaft Obernheim einen Investitionszuschuss für die Renovierung des Vereinsheims beantragt. Gewährt wurde damals eine Förderung in Höhe von 50 Prozent des Rechnungsbetrags, maximal jedoch 7600 Euro. Darüber hinaus war beschlossen worden, einen Investitionszuschuss für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik zu gewähren. Im Haushalt 2025 wurden hierfür 10 000 Euro eingeplant.