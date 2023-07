20 Abiturienten erhalten die allgemeine Hochschulreife am Technischen Gymnasium in Horb. Einmal gibt es die Traumnote 1,0.

Die Kombination aus Verabschiedung und Abiturfeier am Technischen Gymnasium (TG) an der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule Horb eröffnete Schulleiter Jochen Lindner. In seiner Begrüßung bescheinigte er den Absolventinnen und Absolventen mit dem Abitur eine gewisse „Reife“, die es nun in Ausbildung und Studium unter Beweis zu stellen gelte. Er betonte dabei die Wichtigkeit des höchsten Bildungsabschlusses in Deutschland, ohne die Wichtigkeit von DH-Studiengängen und Ausbildungsberufen zu vergessen. Einen Vergleich zog Lindner zur Entwicklung von autonom fahrenden Fahrzeugen: Auf die Eltern werde nun die Aufgabe des Loslassens zukommen – wie ein Fahrer, der in einem autonom fahrenden KFZ die Hände vom Steuer nimmt. Dieses Loslassen in beiderlei Hinsicht sei mit viel Überwindung und Mut verbunden. Die Kinder wie das Lenkrad loszulassen, sei Teil eines schweren Abnabelungsprozesses, aber unvermeidbar auf dem Weg zum „reifen Erwachsenen“.

Preise und Anerkennungen

Im Anschluss konnten einige Preise und Anerkennungen leistungsstarken Schülerinnen und Schülern überreicht werden. Der Scheffelpreis für das Fach Deutsch sowie der Paul-Schempp-Preis für evangelische Religion wurde an Anne Sophie Schaupp überreicht. Der Abiturpreis Physik ging an Azra Yade Özcelik und der Mathematikpreis wurde an Miriam Nagel übergeben. Den Abiturpreis für das Technische Gymnasium im Namen der Vectorstiftung verdiente sich Cedric Fischer und der Abiturpreis GMT der BS Horb wurde an Talita Cae Wiediger verliehen.

Note 1,0

Eine herausragende Leistung erbrachte Miriam Nagel, die sich mit einem Abiturschnitt von 1,0 den Preis des Landrats für die beste Leistung der gesamten Schule verdiente.

Bei der Zeugnisübergabe erhielten einen Preis: Miriam Nagel, Azra Yade Özcelik, Leonie Korn, Anne Sophie Schaupp und Jeanette Straub. Ein Lob erhielten Talita Cae Wiedinger, Emir Erdogan, Sandra Pustelnik und Emma Faiß.

Künstlerischer Höhepunkt des Abends war die Sprechmotette der Klassenlehrerschaft, in welcher alle Schülerinnen und Schüler individuell und doch als Gruppe fröhlich und mit einem Augenzwinkern beschreiben wurden.