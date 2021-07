1 Verena Wernet erhält von Schulleiter Peter Stumpp die Ernennung überreicht. Foto: Schule Foto: Schwarzwälder Bote

Bildung: Verena Wernet rückt zum neuen Schuljahr an die Spitze der Abteilung

Das Technische Gymnasium (TG) der Heinrich-Schickhardt-Schule (HSS) bekommt im nächsten Schuljahr mit Verena Wernet eine neue Abteilungsleiterin.

Wernet wuchs in Simonswald auf und machte ihr Abitur im badischen Waldkirch. Ihr Studium der Fächer Deutsch, Geschichte und Spanisch führte sie nach Freiburg und Sevilla, teilt die HSS mit. In Freiburg absolvierte sie ihr Referendariat für das Lehramt.

Seit dem Schuljahr 2016/17 versieht sie ihren Dienst als Lehrerin an der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt, wo sie hauptsächlich im TG und an der Berufsschule Deutsch und Geschichte unterrichtet. Unter anderem ist sie darüber hinaus für die Digitalisierung der Bücherausleihe zuständig. In ihrer Freizeit macht Verena Wernet gerne Sport und widmet sich dem Reisen, der Literatur und nicht zuletzt kulinarischen Genüssen.

Schulleiter Peter Stumpp freut sich, zum kommenden Schuljahr mit Verena Wernet eine neue Abteilungsleiterin für das TG ernennen zu dürfen. Mit ihrer Ernennung zur Abteilungsleiterin erfolge nicht nur ein Generationenwechsel, sondern gleichzeitig erhöhe die Heinrich-Schickhardt-Schule ihren Frauenanteil in Führungspositionen, und sei somit "vielen Dax-Konzernen in dieser Hinsicht weit voraus".

Respekt vor der Aufgabe

Stumpp und das gesamte Schulleitungsteam freuten sich über die Ernennung von Verena Wernet, die ihrer neuen Aufgabe mit großer Freude, aber auch Respekt entgegensehe.