Im Freien und bei guter Stimmung feierten die TG-Abiturienten ihren Abschluss

Bildung: Erfolgreicher Abitur-Jahrgang am Technischen Gymnasium / Viele Preise und Belobigungen

Das Technische Gymnasium Balingen hat seine Abiturienten verabschiedet. 124 Schüler aus den vier Profilfächern Gestaltungs- und Medientechnik (GMT), Informationstechnik, Mechatronik und Umwelttechnik haben die allgemeine Hochschulreife erworben.

Balingen. Der Gesamtnotenschnitt beträgt 2,2. Gleich sieben Abiturienten schafften die Note 1,0. Die beste Gesamtpunktzahl erreichte Pia Schmidt-Dannert mit 858 Punkten.

An der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (PMHS) gab es wegen der großen Zahl an Abiturienten zwei von den Schülern festlich dekorierte Schauplätze: Die Klassen der Profilfächer Informations- und Umwelttechnik kamen in der Jakob-Beutter-Straße rund um die große Eiche zusammen, die beiden GMT-Klassen und die Mechatroniker verteilten sich im Innenhof der Steinachstraße.

Drei Erfolgssäulen

Schulleiter Matthias Bodmer besuchte nacheinander die beiden Standorte und betonte, dass es ihm und seinen Kollegen wichtig sei, "dass wir Ihren Abschluss in angemessener Form hier so feiern dürfen". Dieser Tag sei der krönende Abschluss von drei Jahren harter Arbeit am Technischen Gymnasium.

Der Erfolg der Abiturienten ruhe auf drei Säulen: erstens den Eltern, Verwandten und Freunden, die unterstützt und begleitet hätten, zweitens den Lehrkräften, und: "Die dritte Säule, das sind Sie selbst." Zum Schluss ermunterte Bodmer die Abiturienten, neugierig zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn nicht alles gleich auf Anhieb klappt.

Dass die Abiturienten schon einiges an Frustrationen ausgehalten haben, zeigt ihr Abi-Motto: "ABIcetamol – endlich hat der Schmerz ein Ende." Der Abiturjahrgang 2021 musste gleich zweimal in den Corona-Lockdown. Einmal in Stufe 12, die ja bereits zum Abitur zählt, und dann noch einmal in Klasse 13, kurz vor den schriftlichen Prüfungen. Immerhin durften sie beim zweiten Mal als Abschlussklassen im Wechselunterricht an die Schule kommen.

Preise erhielten: mit einem Gesamtschnitt von 1,0: Pia Schmidt-Dannert, Tim Gühring, Hendrik Feichtinger, Pascal Rockenstiehl, Kai Föst, Verena Maria Egger und Julian Pietsch; mit 1,1: Keanu Grespan; mit 1,2: Fabio Wager, Simon Weckenmann, Nils Görtler und Mike Narr; mit 1,4: Jennifer Lucia Kylau und Ann-Kathrin Pfeffer; mit 1,5: Julian Faigle, Michael Weingärtner, Leon Holder, Philipp Henne, Romy Meder, Robin Schuster, Tim Zivkovic und Johannes Elias Koch; mit 1,6: Tomislav Kelcec, Luis Schlaich, Manuel Eyth, Philip Schillinger, Tobias Conzelmann und Ruben Laux.

Belobigungener erhielten: mit 1,7: André Rausch, Felix Löffler und Alina Klein; mit 1,8: Daniel Schmid, Rebecca Dächert und Lars Holweger; mit 1,9: Hermann Engelke, Arthur Haurich, Silas Hörz und Jonas Gulde; mit 2,0: Josia Stelter, Daniela Luznak, Meike Bihr und Jonas Nikodimos; mit 2,1: Michelle Monique Haas, Emily-Rita Kraus, Silas Kiehne, Corinna Vetters, Jana Katharina Henger, Lukas Buckenmaier, Annika Moser, Sebastian Buckenmayer, Constantin Kölmel und Julian Philipp; mit 2,2: Benjamin Hafenscher, Paula Narr, Jasmina Radici, Duyen Hanna Ho My, Johannes Koch, Marcel Schurer, Tom Völkle und Lukas Bauer.

Die Technikpreise der Sparkasse Zollernalb gingen an Verena Egger, Tim Gührin, Luis Schlaich und Hendrik Feichtinger. Den Abiturpreis und den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft sowie eine einjährige Mitgliedschaft erhielt Mike Narr; eine einjährige Mitgliedschaft erhielten außerdem Philipp Henne und Philip Schillinger. Der Ferry Porsche-Preis wurde Hendrik Feichtinger verliehen. Den Scheffelpreis und eine fünfjährige Mitgliedschaft in der literarischen Gesellschaft für die besten Leistungen im Fach Deutsch bekam Pia Schmidt-Dannert.

Der Paul-Schempp-Preis für evangelische Religionslehre wurde an Julian Pietsch vergeben. Den Bischof Sproll-Preis für herausragende Leistungen in katholischer Religion erhielt Pia Schmidt-Dannert, den Schuldekanatspreis Verena Egger. Den Schulpreis für Geschichte mit Gemeinschaftskunde der Landeszentrale für politische Bildung erhielt Julian Pietsch.

Die weiteren Abiturienten in alphabetischer Reihenfolge: Tom Achterberg, Arthur Aktamirov, Sara Arici, Nico Joshua Arndt, Raluca-Maria Badea, Dominik Bendrin, Dominik Bitzer, Sebastian Bitzer, Marcel Böhm, Sami Bouguila, Bao Uyen Nhi Cao, Philippa Daniel, Dennis Essert, Manuel Fechter, Matthias Fuchs, Nina Fürst, Chris Gericke, Christian Grun, Sina Maria Gscheidle, Nazar Gülveren, Tobias Haug, Ann-Katrin Hauser, Rita Heinz, Linus Hettich, Yannis Kremer, Sinan Kurnaz, Vincenzo Laurato, Philipp Link, Paul Thomas Löffler, Maximin-Noel März, Sandro Mayer, Fabio Merkt, Liv Maren Mihlan, Daniel Moor, Marc Daniel Munter, Nils Nachtmann, Evamaria Nell, Lina Ped, Katharina Prokein, Samira Rac, Joshua Rist, Lukas Rist, Gabriel Roller, Timo-Sebastian Rosenbaum, Christian Schaitel, Philipp Schlampp, Matthias Schmid, Jakob Schmidt, Elvira Seib, Michael Seifriz, Lilia Seiler, Robert Stefan, Julian Steinbinder, Linda Stöckl, Marc Theumer, Florina Maria Topolniceanu, Laura Urbanski, Adina Vicol, Diana Virtaci, Niklas Volkert, Leon Vukovic, Vladislav Zanfirov, Christian Zgoda und David Zgoda.