Textilmuseum in Zell: Textilgeschichte fasziniert 1100 Gäste

Das Wiesentäler Textilmusuem zog bei seiner Mitgliederversammlung Bilanz. Alt-Bürgermeister Peter Palme hat sein Amt als Beisitzer abgegeben.
Die Jahreshauptversammlung beim Wiesentäler Textilmuseum in Zell findet traditionell in der Ausstellung statt. Die Hallen der ehemaligen Zell-Schönau AG bieten das richtige Ambiente für die Versammlung. Sauber, schmuck und liebevoll hergerichtet und überall der Bezug zur Textilindustrie, so präsentieren sich die Räume. Dazu Bilder, Anweisungen aus früher Industriegeschichte und natürlich Maschinen der Textilherstellung, die diesen für die Region wichtigen Teil deutscher Industriegeschichte verdeutlichen.