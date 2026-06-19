Textilmuseum in Zell: Textilgeschichte fasziniert 1100 Gäste

Die Jahreshauptversammlung beim Wiesentäler Textilmuseum in Zell findet traditionell in der Ausstellung statt. Die Hallen der ehemaligen Zell-Schönau AG bieten das richtige Ambiente für die Versammlung. Sauber, schmuck und liebevoll hergerichtet und überall der Bezug zur Textilindustrie, so präsentieren sich die Räume. Dazu Bilder, Anweisungen aus früher Industriegeschichte und natürlich Maschinen der Textilherstellung, die diesen für die Region wichtigen Teil deutscher Industriegeschichte verdeutlichen.

Helbig und Zimmermann hinterlassen Lücken In tiefer Verbundenheit erinnerte der Vorsitzende Thomas Döbele an die verstorbenen Mitglieder Stephan Helbig und Franz Zimmermann. Stephan Helbig war Teil des Museums und hat am Aufbau maßgeblich mitgewirkt. Seine Webfähigkeiten sind unvergessen. Franz Zimmermann legte zusammen mit Hans Fräulin den Grundstock der heutigen Ausstellung. Er zeigte den Besuchern die Funktion der Webmaschinen. Die Verstorbenen hinterlassen Lücken im Verein, die nur schwer zu schließen sind.

Ein großes Dankeschön erhielt Wolfgang Kiefer, der als ehemaliger Angestellter in der Textilindustrie den Berufszweig kennt. Er ist mittlerweile zu einer der Säulen des Vereins geworden, hat alle Maschineneinstellungen akribisch studiert und Vorführungen übernommen.

„Ein Jammern auf hohem Niveau“

Die Besucherzahlen des abgelaufenen Vereinsjahres waren leicht rückläufig. „Ein Jammern auf hohem Niveau“, wie der stellvertretende Vorsitzende Andreas Müller bemerkte. Mehr als 1100 Besucher ließen sich von den Textilmaschinen und der vielseitig dargebrachten Textilgeschichte faszinieren. Über den Besuch von 266 Schülern freuten sich die Verantwortlichen. Mit den Schulen in Zell war Andreas Müller im Gespräch. Daraus ist bisher noch keine Visite geworden, wie Müller bedauernd feststellte. Dafür gab es Besuche aus Kindergärten und insgesamt ist die Region von Schönau bis Steinen und aus der nahen Schweiz mit ihren Schülern als Besucher im Museum gut vertreten. Thomas Döbele wies auf den geschichtlichen Bezug hin, der im Museum hergestellt wird und der weit über die Tätigkeiten der Textilherstellung hinausgeht. Die Bedeutung der Industrie für die Region, aber auch Hinweise auf Kinderarbeit und Entstehung von Industrie sind sichtbar und erlebbar.

Der ehemalige Bürgermeister Peter Palme hat nach dem Ausscheiden als Stadtoberhaupt sein Amt als Beisitzer im Vorstand abgegeben. Er war Bindeglied zwischen Verein und Stadt, in deren Eigentum das Gebäude ist. Peter Palme wird aber aktives Vereinsmitglied bleiben. Vorstand Thomas Döbele hofft in der frisch gewählten Bürgermeisterin Marion Isele eine neue Beisitzerin zu finden. Gute Ideen für die Gewinnung von Besuchern brachte die Rathauschefin in der Versammlung schon ein.

Neu, modern und frisch anmutend, so stellt sich der zwischenzeitlich aufgelegte Flyer vor. Verwiesen wird darin auf Museum und die Öffnungszeiten in den Monaten März bis November. Dienstags kann zwischen 14 und 16 Uhr, an allen Samstagen von 10 bis 12 Uhr besucht werden.