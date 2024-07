Texas wappnet sich für Sturm: Beryl zieht weiter in Richtung US-Küste und Nordmexiko

"Beryl" zieht weiter in Richtung US-Küste und Nordmexiko

4 "Beryl" zieht nun als Tropensturm über den Golf von Mexiko. Foto: Fernando Llano/AP/dpa

Nach dem Durchzug des Wirbelsturms über die Karibik wappnet sich nun auch der US-Bundesstaat Texas für die Gefahr. Über dem Golf von Mexiko dürfte «Beryl» wieder zulegen. Küstengebiete sind bedroht.









Link kopiert



Progreso - Der Wirbelsturm "Beryl" steuert die US-Golfküste und Nordmexiko an. Nach seinem verwüstenden Zug als starker Hurrikan durch die Karibik bewegt er sich jetzt als Tropensturm in nordwestlicher Richtung über den Golf von Mexiko. Am Sonntag dürfte "Beryl" kurz vor der Küste zwischen den USA und Mexiko voraussichtlich wieder Hurrikanstärke erreichen, wie das US-Hurrikanzentrum warnt.