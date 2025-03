Tevfik Ceylan in der ICON LEAGUE: Warum sich der Ex-Nullacht-Kapitän auf sein neues Team „The Pack“ freut

Tevfik Ceylan in der ICON LEAGUE

1 Tevfik Ceylan (hier noch im 08-Trikot) freut sich riesig auf die ICON League: „ Es ist eine großartige Gelegenheit mit und gegen einige Fußball-Größen zu spielen.“ Foto: Marc Eich

Dort trifft Tevfik Ceylan auch seinen früheren Teamkollegen Daniel Caligiuri wieder. Nedzad Plavci stürmt für den FC.ONEFOOTBALL. Am 10. März geht es los. Termine kollidieren nicht mit dem Saisonplan des SV Aasen.









Nun ist die Katze aus dem Sack: Tevfik Ceylan, in der Winterpause vom Regionalligisten FC 08 Villingen in die Bezirksliga zum SV Aasen gewechselt, läuft ab sofort auf einer großen Fußballbühne auf: Der 31-Jährige Offensivspieler startet in der zweiten Saison der ICON LEAGUE von Weltmeister und Ex-Real Madrid-Star Toni Kroos und Influencer Elias Nerlich (1,5 Millionen Follower) für das Team „The Pack“.