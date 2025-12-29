Tevfik Ceylan – Icon League: Frank Ribery, Gonzalo Castro, Reisestrapazen und Doppelbelastung

Aasener spricht über die Icon League, den Umgang mit prominenten Mitspielern und den Druck auf dem Platz. Dabei zeigt er, wie Fokus und Freude am Spiel die Strapazen ausgleichen.
Für den Spielertrainer des SV Aasen geht die zweite Saison bei der Icon League zu Ende. Der 32-Jährige spielt beim Team The Pack FC. In acht Partien konnte der ehemalige Nullachter fünf Tore erzielen. In dieser Saison spielte er unter anderem mit dem Villinger Mittelfeldspieler Christian Derflinger sowie den Ex-Nullachtern Nedzad Plavci und Daniel Caligiuri zusammen.