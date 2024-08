1 Will wieder Siege mit dem FC 08 bejubeln: Tevfik Ceylan. Foto: Eibner//Patrick Hipp

Die Einigung zwischen Ex-Spielführer Tevfik Ceylan und dem FC 08 ist gut und wichtig, hätte aber früher kommen müssen. Dies meint Sportredakteur Gunter Wiedemann.









313 Spiele, 23 298 Spielminuten, drei SBFV-Pokalsiege, 91 Tore – 19 davon in der vergangenen Oberliga-Saison, in der er als Kapitän die Meisterschale in die Höhe stemmte: Tevfik Ceylan gehört zum „Inventar“ des FC 08.