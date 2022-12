Pakettransporter rollt in Albstadt gegen Hauswand

1 Die junge Postzustellerin hatte vermutlich die Handbremse nicht richtig angezogen. Symbolfoto. Foto: dpa

Ein teures Missgeschick ist einer Postzustellerin am Mittwochnachmittag in Ebingen unterlaufen.















Link kopiert

Albstadt - Die 21-Jährige stellte gegen 15.40 Uhr ihr Fahrzeug in der abschüssigen Taunusstraße ab. Anschließend öffnete sie die Schiebetür, um Pakete auszuliefern. In diesem Moment setzte sich der vermutlich nicht richtig gesicherte Transporter in Bewegung und rollte rückwärts los.

Das Fahrzeug streifte an einem Verkehrszeichen vorbei, wodurch die seitliche Schiebetür komplett abgerissen wurde. Es blieb letztendlich an einer Hauswand stehen.

An dem Gebäude ist ersten Erkenntnissen nach lediglich geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Der Schaden an dem Postfahrzeug wird jedoch auf zirka 15.000 Euro geschätzt.