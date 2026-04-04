Seit Beginn des Iran-Kriegs gehen die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland durch die Decke. Erste Gegenmaßnahmen zeigen noch keine Wirkung. Gibt es eine Abhilfe?
Berlin - Die Rekordpreise an den Tankstellen fachen die politische Debatte über weitere Gegenmaßnahmen an. Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) plädierte in der "Rheinischen Post" für kurzfristig wirksame Instrumente. Dabei stellte sie sich hinter die Idee eines "flexiblen Preisdeckels, der extreme Ausschläge an der Zapfsäule verhindert". Auch die Forderung nach einem Tempolimit zum Spritsparen wird lauter.