Teurer Sprit: Ökonom erwartet weiter hohe Spritpreise

Bleibt Tanken teuer? Wegen unsicherer Lage am Persischen Golf erwartet Ökonom Brzeski keine Rückkehr zu alten Preisen – und sieht sogar neue Inflationsrisiken.
Berlin - Nach der Waffenruhe im Iran-Krieg erwartet der Ökonom Carsten Brzeski kurzfristig etwas Entlastung an den Tankstellen, warnt jedoch vor anhaltend hohen Preisen und neuen Risiken. "Die Tankpreise gehen leicht zurück. Aber eben auch deshalb, weil wir zu Beginn der Woche durch die Eskalation extrem hohe Preise gesehen haben", sagte der Chefvolkswirt bei der Bank ING im Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online".