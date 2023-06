Das kostet die Kugel Eis diesen Sommer in Calw

Ein Schokoladeneis geht immer: Valjona Jonuzi von der Euro-Pasteria/Eiscafé Royal.

Mit den Temperaturen steigt die Lust auf Eis – leider vielerorts aber auch der Preis für die Kugel. Da macht die Hesse-Stadt keine Ausnahme. Wir geben einen Überblick.









Eis ist in Calw Familiensache: Nicht nur, weil vor allem Kinder an keiner Eisdiele vorbeikommen, sondern auch, weil zwei Familien die Calwer Eiscafés Adria und Royal in der Lederstraße betreiben.