Teurer Fehler: Im Zeller Freibad wurde der Fluchtweg vergessen
1
Für das Kassensystem des Zeller Freibads fallen nun unerwartete Mehrkosten an. (Archivbild) Foto: Verena Wehrle

Neue Eingangstür, die nicht den Kriterien für Fluchtwege entspricht? Dies ist den Zellern bei der Planung des neuen Kassensystems nun passiert. Das wird teuer.

Dass das Zeller Freibad dringend ein neues Eintrittssystem nötig ist, ist bekannt. Denn immer wieder waren Probleme mit der sehr störungsanfälligen Hardware aufgetaucht. Die Aufträge für das neue System wurden bereits im März erteilt. Etwas kurios scheint nun der Nachtrag zu diesem Thema, der in der jüngsten Ratssitzung besprochen wurde. Denn: Erst im Bestellprozess wurde klar, dass die beauftragte Eingangstür nicht den Fluchtwegskriterien entspreche, erklärte Kathrin Herzog, zuständig für die Eigenbetriebe, den Räten. Die Tür war bereits bestellt, aber noch nicht eingebaut.

 

Räte sind über Mehrkosten verärgert

Nun muss die Verwaltung eine neue Eingangstür bestellen, womit Mehrkosten von rund 15 000 Euro entstehen. Schmunzeln folgte in der Ratsrunde. „Wie kann sowas passieren“, fragten einige Räte. Auch SPD-Rätin Claudia Dolzer äußerte „leise Kritik“, wie sie es nannte: „Das ist eine schwache Leistung der Firma.“ Diese hätte das damals schon wissen und sehen müssen.

Matthias Kiefer von der CDU zweifelte die Notwendigkeit dieser Investition an und auch Marco Waßmer regte mögliche Alternativen als Fluchtwege an. Er ärgerte sich ebenfalls über die nun nötigen Mehrkosten und sagte: „Die Kosten müssten auf die Firma umgelegt werden.“

Beschluss fällt, aber mit Gegenwind

Zunächst kam in der Ratsrunde die Idee auf, sich im Technischen Ausschuss nochmals über die genauen Richtlinien bezüglich Fluchtwegen beraten zu lassen. Am Ende stimmten a die Räte den Mehrausgaben zu, allerdings mit fünf Gegenstimmen und drei Enthaltungen.

 