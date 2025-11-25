Teurer Fehler: Im Zeller Freibad wurde der Fluchtweg vergessen

1 Für das Kassensystem des Zeller Freibads fallen nun unerwartete Mehrkosten an. (Archivbild) Foto: Verena Wehrle Neue Eingangstür, die nicht den Kriterien für Fluchtwege entspricht? Dies ist den Zellern bei der Planung des neuen Kassensystems nun passiert. Das wird teuer.







Dass das Zeller Freibad dringend ein neues Eintrittssystem nötig ist, ist bekannt. Denn immer wieder waren Probleme mit der sehr störungsanfälligen Hardware aufgetaucht. Die Aufträge für das neue System wurden bereits im März erteilt. Etwas kurios scheint nun der Nachtrag zu diesem Thema, der in der jüngsten Ratssitzung besprochen wurde. Denn: Erst im Bestellprozess wurde klar, dass die beauftragte Eingangstür nicht den Fluchtwegskriterien entspreche, erklärte Kathrin Herzog, zuständig für die Eigenbetriebe, den Räten. Die Tür war bereits bestellt, aber noch nicht eingebaut.