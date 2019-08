Teure Schulkinder Schulanfang lukrativ für den Einzelhandel

Maximilian kommt schon in die zweite Klasse und weiß noch genau, was bei ihm vor einem Jahr in der Schultüte war – bunte Stifte, Süßigkeiten, ein Dino-Kartenspiel und die erste Uhr. Von der Tante gab es dann noch die Torwarthandschuhe, die er sich seit Langem sehnlichst gewünscht hatte, und auch sonst erhielt er noch jede Menge Geschenke von Verwandten und Bekannten.

Verbraucher lassen sich die Einschulung etwas kosten. Der Handel rechnet in diesem Jahr mit rund 580 Mio. Euro Umsatz für Geschenke und Schulausrüstung, wie eine Umfrage des Branchenverbands HDE zeigt. Neben Süßigkeiten landen vor allem Schulmaterialien, Bücher und Spielwaren in der Schultüte.

Allein für Schulranzen, Mäppchen, Turnbeutel und Co. geben die Verbraucher im Schnitt 181 Euro aus. Die Kosten variieren enorm – je nach Marke. Bei Büchern und Schreibwaren sind es durchschnittlich 47 Euro. Vergleichszahlen hat der Verband nicht, da man dieses Jahr erstmals solche Daten erhoben habe, sagt ein Sprecher. Laut HDE ist der Schulanfang vor allem für den Schreibwarenhandel ein spürbarer Umsatzimpuls, aber auch der Möbelhandel profitiere vom Schreibtischkauf.