Teure Sanierung in Straßberg: Fäkalien im Vorgarten? „Geht gar nicht mehr!“, sagt auch der Gemeinderat

1 Der Zollernweg wird 2024 bis zur Panoramastraße komplett saniert, hat der Gemeinderat beschlossen. Foto: Horst Schweizer

Eine größere Tiefbaumaßnahme plant die Gemeinde Straßberg 2024 im Bereich „Altes Heutäle“. Die Kosten dürften bei 1,16 Millionen Euro liegen und treffen die Gemeinde hart, doch sie hat keine Wahl mehr, wie im Gemeinderat deutlich wurde.









Link kopiert



Gerade mal ein Jahr ist es her, dass die Gemeinde eine große Tiefbaumaßnahme in der Bohlsiedlung abgeschlossen hat. 2021 und 2022 wurden dort in mehreren Straßen Leitungen und Kanäle für Wasser, Abwasser, die Straßenbeleuchtung und die Straße erneuert. Die Kosten lagen bei 1,4 Millionen Euro. Grund war, dass nach Untersuchungen große Schäden an den Kanälen festgestellt worden waren.