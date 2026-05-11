Teure Gewichtskontrolle: Stadt Lahr will Sperrung der Bahnbrücke verhindern – und stößt den Neubau an

Um die Standfestigkeit des Bahnquerung in der Rheinstraße zu überwachen, greift die Verwaltung tief in die Tasche. Eine Machbarkeitsstudie soll den Neubau ins Rollen bringen.
Die Bahnbrücke in der Lahrer Rheinstraße ist ein Sorgenkind. Wie mehrfach berichtet, hat die Stadt dort Einschränkungen für den Verkehr angeordnet: Tempo 30, ein Tonnagelimit von 30 Tonnen und ein Abstandsgebot von 70 Metern für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen im Dezember, dann im April ein Limit von 16 Tonnen. Grund ist die Verkehrssicherheit. Die Spannglieder der Brücke seien „spannungsrisskorrosionsgefährdet“, heißt es.