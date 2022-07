3 In vielen Millionen Haushalten wird mit Gas geheizt. Auf die Verbraucher rollt eine Welle an Mehrkosten zu. Foto: PublicDomainPictures

Der Verbraucherzentrale Bundesverband rechnet vor: Ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Erdgas muss mit Zusatzkosten in Höhe von 1000 bis 2000 Euro pro Jahr rechnen. Ähnliche Zahlen nennt der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW): In einem unteren Szenario für 2022 geht der Verband für einen Vier-Personen-Haushalt von Mehrausgaben von 1818 Euro aus, im oberen Szenario sind es allerdings 5074 Euro.

Verallgemeinert werden könne hier nicht, betont Torsten Höck, Geschäftsführer des Verbands für Energie- und Wasserwirtschaft Baden-Württemberg (VfEW). "Es kommt ganz auf den Energieversorger an", sagt Höck unserer Redaktion. "Manche kaufen langfristig ein, wer aber kurzfristig beschafft, wird auch schneller steigende Preise weitergeben." Sicher sei: "Es wird deutlich teurer."

Gas sparen: Das bringt es

Wird mehr gespart, wenn die Gaspreise durch die Decke gehen? "Hohe Preise führen beim Verbraucher, auch bei mir persönlich, zu einer Verhaltensänderung", betont Höck, der mit dem VfEW im Südwesten mehr als 220 Energie- und Wasserversorgungsunternehmen vertritt. Der Preis sei zwar immer auch ein Steuerungsinstrument, die derzeitigen Preissprünge seien aber "erheblich".

Gasspeicher füllen: Deshalb kann die kalte Dusche helfen

"Nur Gas, das wir bekommen und das nicht verbraucht wird, kann eingespeichert werden", betont Höck. Etwas kühler zu duschen, Klimaanlagen herunterzuschalten, Schwimmbäder einige Grad weniger aufzuheizen, das lohne sich. "So können wir mehr Gas einsparen, es wird Geld gespart und auch der Klimaschutzaspekt darf nicht vergessen werden."

Bereits jetzt seien die Gasspeicher für diese Jahreszeit gut gefüllt. "Die aktuellen Füllstände der Speicher in Deutschland liegen bei 64,9 Prozent", schrieb die Bundesnetzagentur am 13. Juli.

Höck: Strengere Regeln nicht praktikabel

Bislang ruft die Bundesregierung lediglich dazu auf, Gas zu sparen. Noch strengere Regeln hält Höck in dieser Hinsicht nicht für praktikabel. "Es ist unrealistisch zu glauben, dass jemand durch die Häuser gehen wird und schaut, ob die Heizung heruntergedreht wurde. Hier geht es auch um die Eigenverantwortung."

Die Verbraucherzentrale Bundesverband rät unter anderem: Wer die Wassertemperatur senkt, die Wassermenge reduziert und kürzer duscht, spart. Durch undichte Außentüren und Fenster gehe Wärme verloren.

Heizkörper sollten so stehen, dass Raumluft sie umströmen kann, außerdem sollten sie sauber sein. "Meist können Absenkungszeiten programmiert werden", heißt es zum Thema Heizungsanlagen.

Nord Stream 1: kein Gas wegen Wartungsarbeiten

Wie viel russisches Gas künftig noch in Deutschland ankommen wird: unklar. Erst am Montag wurde die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 abgeschaltet. Derzeit laufen Wartungsarbeiten.

Ob Russlands Präsident Wladimir Putin nach Ende der Arbeiten – sie dauern bis zum 21. Juli – einen dauerhaften Lieferstopp verfügt, ist ungewiss. Allerdings: Auch aus anderen Ländern, etwa Norwegen, erhält Deutschland Gas, auch Flüssiggas kommt hinzu.

Der Notfallplan Gas

Das Bundeswirtschaftsministerium rief bereits Ende Juni die Alarmstufe des Notfallplans Gas in Deutschland aus. Sie folgt auf die Ende März ausgerufene Frühwarnstufe.

■ Frühwarnstufe: In der Frühwarnstufe trat ein Krisenteam beim Bundeswirtschaftsministerium zusammen. Gasversorger und die Betreiber der Gasleitungen wurden laut Bundesnetzagentur verpflichtet, regelmäßig die Lage für die Bundesregierung einzuschätzen. Gashändler- und lieferanten, Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber sollten marktbasierte Maßnahmen umsetzen – und dadurch die Gasversorgung sichern.

■ Alarmstufe: In der Alarmstufe "kümmern sich die Marktakteure noch in Eigenregie um eine Beherrschung der Lage", so die Bundesnetzagentur. "Das Krisenteam Gas, das mit Ausrufung der Frühwarnstufe eingerichtet wurde, tagt weiterhin täglich", teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit.

■ Notfallstufe: Verschlechtert sich die Gasversorgung massiv und helfen Frühwarn- und Alarmstufe nicht weiter, kann die Bundesregierung die Notfallstufe ausrufen. In diesem Fall würde der Staat in den Markt eingreifen. Der Bundesnetzagentur wäre es erlaubt, Gas zu rationieren. Bis zuletzt mit Gas versorgt werden sollen in der Notfallstufe Haushalte, soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Gaskraftwerke, die Haushalten mit Wärme versorgen.

Höck: "Heizkunden wären die Letzten, bei denen man reduziert"

Auch VfEW-Chef Höck erwartet nicht, dass private Haushalte im Winter ohne Heizmöglichkeit dastehen. "Es ist sehr unwahrscheinlich, Heizkunden wären die Letzten, bei denen man reduziert." Dennoch: Es sei unklar, wie viel Gas Deutschland erhalte, ob im Winter Gas aus Russland fließe, ob der Winter kalt oder mild werde. Genaue Prognosen lassen sich nicht treffen. "Das wäre Spekulation."

Habeck-Sprecherin: Private Verbraucher sind geschützte Verbraucher

Auch eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte: "Kindergärten, Krankenhäuser, private Verbraucher sind geschützte Verbraucher und diese werden auch im Fall einer Gasmangellage weiter versorgt und beliefert und nicht abgeschaltet."

Was, wenn ein privater Verbraucher seine Gasrechnung nicht bezahlen kann?

Bei einer Gasbelieferung in der Grundversorgung könnte das Gas laut Bundesnetzagentur schon bei einem Zahlungsrückstand von unter 100 Euro abgestellt werden. Die Sperre muss allerdings vorab angekündigt werden. Außerhalb der Grundversorgung, wenn ein wettbewerblicher Liefervertrag geschlossen wurde, gelten die im Vertrag enthaltenen Regelungen.

Bei Gassperre drohen weitere Kosten

Weiterhelfen können bei einer Gassperre unter anderem die jeweiligen Sozialämter, Verbraucherzentralen oder Schuldnerberatungen. Denkbar auch, dass Verbraucher mit ihrem Energieversorger eine Ratenzahlung vereinbaren können. Beachtet werden muss: Bei Zahlungsverzug muss der Verbraucher die Mahnkosten bezahlen, auch Sperr- und Entsperrungskosten sind erlaubt.

Hohe Nebenkosten, hohe Nachzahlungen

Verbraucherzentralen und Mieterbünde raten, einerseits Gas zu sparen, andererseits Geld für die Nebenkosten zur Seite legen. Die Abrechnung für 2022 müssen die Vermieter erst Ende 2023 vorlegen. Hohe Nachzahlungen drohen.

So viele Haushalte heizen mit Gasheizungen

48,2 Prozent der 40,6 Millionen Wohnungen in Deutschland nutzen Erdgas als Energieträger, wie das Bundeswirtschaftsministerium berichtet. Dass Gasheizungen bislang sehr beliebt waren, zeigt sich auch an Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie: 653.000 Gasheizungen wurden 2021 bundesweit installiert, mehr als 70 Prozent neu eingebauter Heizungen werden mit Gas betrieben.