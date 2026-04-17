Teure Busbeförderung: Eltern in Donaueschingen verärgert über steigende Kosten

In den Ortsteilen herrscht Unmut über Zusatzkosten für die Beförderung von Grundschulkindern. Die FDP/FW-Fraktion will, dass die Stadt einspringt und das Land in die Pflicht nimmt.
Mathias Huber aus Neudingen ist verärgert. Der 44-Jährige ist Vater von zwei Kindern im Grundschulalter. Doch wegen der angespannten Finanzlage des Landkreises wurde die Befreiung von Eigenanteilen für Grundschulkinder, Kinder von Grundschulförderklassen und das dritte Kind einer Familie bei der Schülerbeförderung gestrichen.