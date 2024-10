Teuerung: Experten erwarten Inflation über den Zielen der EZB

1 Warenkorb wird teurer Foto: Marijan Murat/dpa

Die Inflation bleibt hartnäckig. Wirtschaftsexperten prognostizieren, dass die Inflationsraten die EZB-Ziele auch mittelfristig verfehlen werden. Das dürfte sich auf die Zinsen auswirken.









München/Luzern - Wirtschaftsexperten aus aller Welt erwarten weiterhin zu hohe Inflationsraten. Das Münchner Ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik hatten im September und Oktober 1.514 Expertinnen und Experten aus 119 Ländern befragt. Demnach werden in Deutschland dieses Jahr 2,4 Prozent erwartet, in der Eurozone 2,6 Prozent, in Nordamerika 2,7 Prozent und weltweit 4,0 Prozent.