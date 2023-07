Da wird schon mal etwas verschwiegen, über manches hinweggesehen und ganz gerne ein entscheidendes Details ausgeklammert. Das ist schade, weil Transparenz eng verknüpft ist mit Vertrauen.

Wer mit einem offiziellen Preis bedacht wird, bekommt im Normalfall etwas dazu: Geld, eine Urkunde oder auch nur einen warmen Händedruck. So weit, so naiv. Denn in der Marketingbranche ist es offenbar längst Usus, dass Unternehmen für eine Auszeichnung selbst in die Tasche greifen müssen. Renommee zum Kaufen quasi.

Nectanet – früher bekannt als Wirtschaftsregion Ortenau – hat im Juni in Berlin gleich zwei „German Brand Awards“ in Empfang nehmen dürfen. Was in der äußerst blumigen und selbstbeweihräuchernden Pressemitteilung über den eigenen Markenerfolg leider nicht erwähnt wurde, ist die Tatsache, dass die Wirtschaftsförderer des Kreises insgesamt bis zu 10 000 Euro für ihre beiden Preise hinblättern mussten.

Indes – man beließ es nicht dabei, zunächst so zu tun, als ob die Würdigung allein der eigenen Kreativität und Einzigartigkeit zu verdanken wäre. Es brauchte langes und intensives Recherchieren unserer Redaktion, um zumindest eine Handvoll Informationen zu dem im Nachhinein gar nicht mehr so grandiosen PR-Coup zu erhalten. So richtig zu packen bekamen wir die Nectanet-Verantwortlichen in der Sache nie, Fragen wurden teils ausweichend oder gar nicht beantwortet. Weshalb?

Man darf gespannt sein, wie die Ortenauer Städte und Gemeinden sowie die 180 Unternehmen, die Mitglied der Wirtschaftsvereinigung sind, auf das fragwürdige Gebaren reagieren. Für einen Preis in Vertrauensbildung wird Nectanet in nächster Zeit jedenfalls sicher nicht nominiert.