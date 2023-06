Sondereinsatz – Beni Weber vom Disney Channel stellt sich im Testturm in Rottweil einer besonderen Challenge: Er tritt gegen vier Feuerwehrleute zum Treppenhaus-Wettlauf an. Und das mit einem ganz besonderen Hintergrund.

Die Feuerwehr rückt am Dienstagvormittag beim Testturm auf Berner Feld an. Stadtbrandmeister Frank Müller vorneweg, zwei Fahrzeuge mit Atemschutzträgern im Schlepptau. Das Fernsehen ist auch schon da – die Kamera im Anschlag.

Doch es geht nicht um einen Brand oder einen Rettungseinsatz: der Disney-Channel hat sich mit der Feuerwehr Rottweil verabredet – zu einer Challenge der besonderen Art. Moderator Beni Weber will zum Jubiläum 100 Jahre Disney gegen die Feuerwehr zum Treppenhaus-Wettlauf starten. Quasi ein Towerrun unter erschwerten Bedingungen, denn auch Beni wird in die Feuerwehr-Montur steigen und die Herausforderung unter Atemschutz in Angriff nehmen.

Vom Eiswasser in die Atemschutz-Montur

Eigentlich war der Wettbewerb bereits für den 24. Mai anberaumt. Doch damals sagte Beni kurzfristig erkrankt ab. Am Dienstag nun reist er mit seinem Kamerateam aus München an. Die Temperaturen deutlich über 20 Grad machten ihm scheinbar nichts aus. Gut gelaunt gibt er im blauen T-Shirt letzte Anweisungen, lässt verschiedene Einstellungen abdrehen – und dann die Feuerwehr TV-tauglich mit Blaulicht anrücken. Tags zuvor war er noch für einen Beitrag ins Eiswasser gestiegen. Am Dienstag stand das Kontrastprogramm an.

Wettlauf unter Atemschutz im Treppenhaus des Testturms Foto: Nädele

Das wird auch Beni klar, als er in die Einsatzkleidung schlüpft und ihm der Planet auf den Helm brennt. Im Foyer wird noch ein Interview mit seinen Kontrahenten aufgezeichnet, bevor sich die Truppe dann in Richtung Aufzug aufmacht. Aufzug? Ja, die ersten 130 Meter bis in die 15. Etage legen alle gemütlich zurück: 100 Jahre Disney – 100 Meter Treppenlauf, also die restlichen Stockwerke bis zur Aussichtsplattform auf 232 Metern Höhe.

André Wendel, Benjamin Sigrist, Dominik Diemer und Lukas Rebmann haben ihre Ausrüstung bereits am Mann, helfen Beni noch mit der Sauerstoffflasche, der Atemmaske und der Haube, dann kann es losgehen. Stufe um Stufe stürmen die fünf Mann in Vollmontur dem Ziel entgegen.

Eine schweißtreibende Schufterei

Stadtbrandmeister Frank Müller und Feuerwehr-Pressesprecher Rüdiger Mack sind begeistert von Benis Leistung. Was ihre Kameraden können, wissen die beiden – aber der Fernsehmoderator, der am Dienstag zum ersten Mal eine Atemschutzmaske trägt, beeindruckt Müller und Mack. Beni Weber hält gut mit, lässt unterwegs immer wieder einzelne Stockwerke wiederholen, um bei den Kameraeinstellungen abwechseln zu können. So wird es gut ein kompletter Towerrun wie er am 17. September über 1390 Treppenstufen wieder ansteht.

Moderator Beni in der Einsatzkleidung der Feuerwehr Rottweil Foto: Nädele

Klar: Am Ende machen Wendel, Sigrist, Diemer und Rebmann das Rennen, warten auf der Aussichtsplattform bei einer Partie Mensch-ärgere-Dich-nicht auf den Disney-Star. Doch auch das gehört zur Show. Ein paar Schluck aus der Wasserflasche und Beni kann schon wieder Anweisungen an den Kameramann geben, einen kurzen Social-Media-Post absetzen und fürs Bild an der Towerrun-Ziellinie posieren.

Turmmanagerin Beate Höhnle strahlt mit der Sonne auf der Aussichtsplattform um die Wette. Der Beitrag soll im September ausgestrahlt werden – vielleicht ja noch vor dem 17., das wäre dann nochmal eine schöne Werbung für den höchsten Treppenhaus-Lauf Westeuropas.