Testturm in Rottweil Managerin hat Arbeitsplatz mit genialer Aussicht

Als Sehenswürdigkeit hat sich der Rottweiler Testturm mittlerweile sehr gut etabliert. "Die Besucher kommen von überall her – aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz, aber auch von weiter weg. Der Turm wird international besucht", sagt die Turmmanagerin.

Digitale Veranstaltungen als Ergänzung

Privat fehlen ihr in der Corona-Krise das Reisen und die Treffen mit Freunden. "Ich spiele im Musikverein Wellendingen. Die sozialen Kontakte, die Anbindungen fehlen sehr", schildert Höhnle. "Wenn man es positiv sehen will, dann ist der Vorteil in diesen Zeiten, dass die Familie mehr Zeit füreinander hat. Diese Zeit ist sehr wertvoll."

Das Leben ohne die vielen Termine sei stressfreier, findet sie. "Sonst hat man ja selbst in der Freizeit Termine." Dankbar ist Höhnle, dass sie einen Garten hat. "Ich kann mich in der Natur bewegen, es ist ein total guter Ausgleich. Diese Entschleunigung genieße ich sehr", sagt sie.

In der Corona-Krise spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle. "Wir verkaufen Online-Tickets und übertragen virtuelle Konferenzen und Events. Wir sind sehr stark an diesem Thema dran", berichtet Höhnle. Digitale Veranstaltungen sieht sie als Ergänzung: "Sie werden normale Veranstaltungen nicht ersetzen, aber mit deren Hilfe können wir noch einen größeren Kundenstamm erreichen. Früher war das so nicht möglich."

Eine weitere Erfahrung aus der Corona-Zeit: "Selbst im Homeoffice kann man gute Projekte bewältigen." Allerdings: "Der persönliche Kontakt fehlt – ob in der Kaffeepause oder beim Essen gehen."

"Veränderungen sind Herausforderungen"

Das Jahr 2021 sieht Höhnle "durchaus positiv", sagt sie. "Es werden neue Themen auf uns kommen, die wir nicht hatten. Veränderungen sind Herausforderungen. Und Herausforderungen sind etwas Positives, etwas, worauf man aktiv einwirken kann", meint sie.

Was sie nach den ganzen Lockerungen als Erstes machen will? "Ich werde eine Reise machen. Und im Moment bin ich so reisehungrig, dass mir alles gefallen würde. Es gibt aber Ziele wie Australien, Neuseeland, Gebiete, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, die man immer auf die lange Bank geschoben hat. Man hat ja nicht gedacht, dass es gar nicht selbstverständlich ist. Man war gesättigt und hat vieles eigentlich gar nicht so richtig geschätzt."

Höhnles Appell an die Leser: "Einfach Ruhe bewahren, immer positiv denken und sich sozial gegenüber Mitmenschen verhalten." Jeder, sagt sie, sollte seine Ziele festhalten und umsetzen. "Man sollte sich Gedanken darüber machen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und an der ersten Stelle steht immer die Gesundheit."