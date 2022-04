Fensterreinigung in luftigen 232 Metern Höhe am Seil

5 Tom Hoffmann (links) und Nils Schultheiß hängen an der Außenseite des Testturms und sorgen an den Fenstern des großen Konferenzraums für freie Sicht. Foto: Nädele

Der Testturm von TK Elevator in Rottweil hat einiges getan für Arbeitsplätze in luftiger Höhe. Und diese Woche sind dort oben in mehr als 230 Meter Höhe Fensterputzer im Einsatz.















Rottweil - Nils Schultheiß ist ausgebildeter Glas- und Gebäudereiniger. Doch den 26-Jährigen aus Leipzig hebt noch etwas von den meisten seiner Kollegen ab: Er hat außerdem die Ausbildung zum Industriekletterer absolviert. Zusammen mit drei Kollegen der WISAG Gebäudereinigung Mitteldeutschland rückt er diese Woche in Rottweil am Testturm von TK Elevator dem Saharasand und dem Schmutz der vergangenen zwei Jahre auf den Leib.

Wer als Tourist von der Aussichtsplattform in 232 Metern Höhe die unvergleichliche Aussicht auf Rottweil und das Alpenpanorama genießen will, weiß nicht nur eine tolle Fernsicht zu schätzen, sondern auch einen ungehinderten Durchblick. Zuletzt war der etwas getrübt. Der Saharasand hatte sich an den vier Meter hohen Glasscheiben festgesetzt. Wenn nun am Donnerstag zum Feiertag die Plattform wieder für Besucher öffnet, dürfte die Sicht wieder bestens sein – es sei denn der neuerliche Staub aus der Sahara setzt sich wieder ab.

Seit Montag in Rottweil im Einsatz

An Nils Schultheiß, Tom Hoffmann, Alex Krause und Ronny Melzer liegt es dann nicht. Die sind seit Montag hier in Rottweil am Werk. Montag stand der Aufbau des Gerüsts auf der Plattform an, über das sich jeweils zwei Kletterer an der Außenseite abseile. Ausgestattet mit Einweicher, Abzieher, Fensterleder und Lappen hängen sie dort in ihrem Klettergurt. Gut 350 Quadratmeter Fensterfläche gilt es zu reinigen.

Normalerweise einmal pro Jahr ist die Truppe der WISAG so über Rottweil an der Arbeit. Ausgesetzt haben sie nur im vergangenen Jahr – wegen Corona. Der Job ist kein einfacher, und das nicht nur wegen der Höhe, in der sie im Einsatz sind. An Fenstern an Bürogebäuden wieder für freie Sicht zu sorgen, das machen sie ständig. Und doch ist der Auftrag von TK Elevator am Testturm ein besonderer, wie Nils Schultheiß erzählt. Manche Glasflächen sind nur mit einigem Aufwand zu erreichen – da hilft dann selbst die Gerüstkonstruktion nichts. Improvisieren ist indes nicht angesagt: Die Sicherheit steht an oberster Stelle.

Sicherheit geht über alles

Entsprechend zeitaufwendig ist die Arbeit denn auch. Der erste Tag geht für die Anreise und die Vorbereitungen drauf. Am Dienstag sind dann die ersten Fenster dran – nachdem mit Bedacht und Sorgfalt die Ausrüstung geprüft, angelegt und zum Schluss nochmals alles kontrolliert ist. Zwei Seile sichern jeden Kletterer vom Aufbau an der Turmspitze aus. Wo die Seile an Gebäude und Gerüst oder an Glaskanten scheuern könnten, werden Schonbezüge eingesetzt.

Die kleine Hoffnung, dass der Einsatz vielleicht schon am Dienstag abgeschlossen sein könnte, zerstreut sich relativ schnell. Spätestens zur Mittagszeit ist klar, dass auch am Mittwoch noch mal die Kletterer am Turm hängen werden. Für Tom Hoffmann ist es das erste Mal, dass er am Testturm die Fenster reinigt. Andere aus der Truppe kennen die Szenerie bereits von einem der vergangenen drei Aufträge. Ein Auge für die am Dienstag perfekte Fernsicht hat Nils Schultheiß trotzdem nicht. Konzentriert ist er bei der Arbeit – im Bewusstsein, dass jeder kleine Fehler in solcher Höhe fatal sein kann. Gesichert gegen das Herabfallen sind deshalb auch nicht nur die Fensterputzer selbst, sondern auch jedes ihrer Ausrüstungsstücke.

Praktische Tipps vom Fachmann

Gleichwohl: Manches ist dann selbst in 232 Metern Höhe nicht anders als direkt auf dem Boden. Einweichen, einschäumen und dann in gekonnten Schwüngen mit dem Abzieher Wasser und Schaum mitsamt Schmutz entfernen. Und da hat Nils Schultheiß denn auch noch einen Tipp für die Arbeit zuhause parat: Ein Schuss Spülmittel ins Wasser reiche völlig aus. Wichtig für das streifenfreie Ergebnis, neben der Technik beim Abziehen, sei die Gummilippe. Ist die vom Schmutz angeraut oder gar beschädigt, sorge das für Striemen. Dann heißt es, wechseln. Zur Not eben am Seil, in luftiger Höhe.