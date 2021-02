1 Mit Schnelltests wollen Rottenburg und Horb in Schulen so schnell wie möglich Corona-Fälle entdecken. Foto: © Javiindy – stock.adobe.com

Die Stadt Rottenburg wird ab Montag alle Schüler auf freiwilliger Basis testen, um Corona-Infektionen so schnell wie möglich zu entdecken. Die Stadt Horb will ebenfalls diesen Schritt gehen. Doch der Frust in den Kommunen wächst. Sie fühlen sich vom Land im Stich gelassen.

Rottenburg/Horb/Empfingen - Viele Kommunen wollen nicht länger auf das Land warten. "Durch eine intensive Testung wollen wir Menschen finden, die am Anfang ihrer Infektion stehen. Damit wollen wir die Infektionsketten gleich am Anfang beenden", sagt Rottenburgs Stephan Neher am Donnerstagmittag und fügt hinzu: "Wir wollen auch in anderen Bereichen öffnen, doch dafür müssen die Zahlen unten bleiben." Schnelltests würden keine hundertprozentige Sicherheit geben. "Aber es ist viel besser als nur auf die Symptome zu warten."

