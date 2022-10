1 Sigrid Menzel und Guido Eichenlaub vor den Räumen, wo das Coronatest-im-Zentrum bis Ende September angesiedelt war. Nun haben die beiden Initiatoren die Teststelle geschlossen. Foto: Moser

509 Tage war das Coronatest-im-Zentrum am St. Georgener Marktplatz fast durchgängig geöffnet – nun ist das vorbei. Sigrid Menzel und Guido Eichenlaub haben die Teststelle geschlossen. Im Gespräch erklären sie, wieso sie sich dazu entschlossen haben.















Link kopiert

St. Georgen - Der letzte Schnelltest ist durchgeführt, das letzte Zertifikat ausgestellt – und die Räume am St. Georgener Marktplatz, wo bis Ende September noch das Coronatest-im-Zentrum untergebracht war, sind leer. Sigrid Menzel und Guido Eichenlaub, die die Teststelle vor rund anderthalb Jahren initiiert und eröffnet hatten, haben sich nun entschlossen, das Coronatest-im-Zentrum zu schließen.

In der Zeit von 4. Mai des vergangenen Jahres bis 25. September war die Teststelle an 509 Tagen geöffnet – inklusive sämtlichen Sonntagen und Feiertagen. Nur an zwei Tagen blieben die Türen geschlossen – nämlich, als das Coronatest-im-Zentrum aus den Räumen in der Marktpassage aus- und gegenüber in die ehemaligen Schlecker-Räume einzog.

Die Nachfrage ist enorm zurückgegangen

Nun aber ist auch hier der Mietvertrag gekündigt, die Türen des Testzentrums haben sich zum Ende des Monats September hin geschlossen. An eine arbeitsreiche, aber auch erfüllende Zeit, aus der es die eine oder andere Anekdote zu berichten gibt, erinnert sich Sigrid Menzel im Gespräch mit unserer Redaktion. "Aber jetzt ist es vorbei", ergänzt Guido Eichenlaub.

Hintergrund der Schließung ist vor allem die geringe Nachfrage nach Tests – und auch der Umstand, dass diese auch nicht mehr wirklich vorgesehen sind. Bereits im Juli hatte sich die Testverordnung geändert, sodass kostenlose Bürgertests nur noch unter gewissen Umständen möglich waren. Außerdem wird für kaum eine Aktivität mehr ein aktueller Nachweis über einen negativen Corona-Test benötigt. "Die Menschen haben die Tests auch nur gemacht, weil sie sie machen mussten", blickt Eichenlaub zurück. Nun, da man sie kaum mehr brauche, sei die Nachfrage entsprechend.

Tests werden kaum noch gebraucht

Auf der anderen Seite steht der Winter vor der Tür – mit ihm auch die nächste Corona-Welle inklusive weiterer Einschränkungen und dann auch wieder Testpflichten? Aktuell jedenfalls noch nicht. So sieht die Corona-Verordnung, die seit 1. Oktober gilt, beispielsweise keine Ausweitung der Testpflicht vor. Auch vor diesem Hintergrund sehen sich Menzel und Eichenlaub mit der Schließung der Teststelle auf dem richtigen Weg.

Von den zeitweise mehr als 30 Mitarbeitern, die das Testzentrum hatte, war zuletzt noch eine Kraft übrig, berichtet Eichenlaub. Und die nahm in den vier Stunden, in denen das Coronatest-im-Zentrum geöffnet war, nur noch rund zehn Abstriche. Ganz anders zu Hochzeiten: Damals war die Teststelle teils zwölf Stunden pro Tag geöffnet, erinnert sich Menzel. Die Nachfrage nach Schnelltests war enorm.

Doch das hat sich mittlerweile geändert – und zur geringeren Nachfrage kommt noch hinzu, dass die Vergütung der Teststellen seit Juli deutlich reduziert ist. Da braucht es nicht sonderlich viel Fantasie, um zu erkennen, dass von den Einnahmen für die Durchführung der Tests nach dem Abzug der Kosten – für Miete, Personal, die Software und alles andere, was noch für den Betrieb der Teststelle benötigt wurde – nichts mehr übrig blieb.

Zuletzt ein Zuschussgeschäft

Eine Zeit lang war man noch bei Null herausgekommen, nachdem die Teststelle zwischenzeitlich auch einen Gewinn erwirtschaftet hatte, erklärt Eichenlaub, aber schon in den vergangenen Wochen war das Testzentrum ein Zuschussgeschäft.

Man habe es mit dem Testzentrum hoffentlich geschafft, den Menschen in St. Georgen während Corona auf unkomplizierte Art und Weise etwas mehr Freiheit und Normalität zu ermöglichen, ziehen Eichenlaub und Menzel im Gespräch mit unserer Redaktion Bilanz. Denn die Tests waren über weite Strecken notwendig, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen – und das auch an Sonn- und Feiertagen. Nun aber hoffen beide, dass wieder wirkliche Normalität einkehrt. Sie ziehen einen Schlussstrich unter eine "intensive Zeit", wie Menzel die vergangenen Monate zusammenfasst.