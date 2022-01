1 Die diensthabenden Bayram Pllavci und Kristina Sterk müssen sich täglich gegenseitig testen. Foto: Reichart

In drei Wochen zwei positive Fälle: ein älterer Mann und ein zweijähriges Kind. So lautet die bisherige Bilanz eines weiteren kostenloses Testangebots in Donaueschingen. Zu finden ist diese Schnellteststation seit ziemlich genau drei Wochen auf dem Mc Donalds-Parkplatz.















Link kopiert

Donaueschingen - Diese Bilanz sei auch gut so, ist die einhellige Meinung der beiden Beschäftigten der Firma Technology und Medical aus Villingen-Schwenningen. "Je früher man eine etwaige Infektion erkennt, desto geringer ist die Gefahr einer Ansteckung von weiteren Personen", sagt Bayram Pllavci. Womit der vierfache Donaueschinger Familienvater wohl Recht hat. Er arbeitet in einem Drei-Schicht-Betrieb in Blumberg und sieht sein Wirken in der Carl-Benz-Straße quasi als Beitrag zur Pandemie-Eindämmung.

Menschlichkeit bewahren

Seiner Arbeitskollegin Kristina Sterk liege es sehr am Herzen, "dass in dieser schwierigen Zeit die Menschlichkeit bewahrt bleibt". Bei ihnen können auch Kinder getestet werden. Und gerade mit denen hat die Mönchweiler Vierfach-Mutter viel Mitleid. Bei ihnen erfolgt der Test auf Mund-Abstrich-Basis. Und als Belohnung, da das Prozedere für die Kleinen schon belastend sei, "gibt es selbstverständlich eine kleine Versüßung", fügt Sterk lächelnd hinzu.

Ohne Anmeldung

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wartezeiten gebe es keine besonders langen. Was gebraucht wird, ist der Personalausweis und wer eines hat, das Handy. Das Ergebnis wird vor Ort auf die Warn-App geladen oder, wenn gewünscht, in Papierform ausgedruckt. Der ganze Akt ist in rund 15 Minuten erledigt. Kristina Sterk bezeichnet ihre Teststation als ein kinderfreundlicher Kummerkasten. "Die Stammkundschaft aus den umliegenden Firmen nutzt die Maßnahme auch mal für ein kleines Schwätzchen." Und bei der 2G-Plus-Vorschrift müsse manchmal der Frust bei manchen Menschen gebremst werden.

Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 19 Uhr, sonntags von 10 bis 16 Uhr. Aber oft sei die Teststation durchgehend besetzt.