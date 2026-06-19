Testspielgegner vom FC 08 Villingen: Erfolgreiche Berliner Mannschaft – wer ist Delay Sports?

Am 25. Juli gastiert Delay Sports Berlin in Villingen. Das von den Influencern Elias Nerlich und Sidney Friede gegründete Team weckt dabei vor allem bei Jugendlichen viel Interesse.
Am 25. Juli (Anpfiff 15 Uhr) kommt Delay Sports Berlin nach Villingen in die MS-Technologie-Arena, um sich mit dem FC 08 in einem Freundschaftsspiel zu messen. Dabei werden wohl viele Zuschauer in den Friedengrund kommen, denn Delay Sports hat in den sozialen Medien Millionen Follower und ist vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt.