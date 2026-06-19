Testspielgegner vom FC 08 Villingen: Erfolgreiche Berliner Mannschaft – wer ist Delay Sports?

Am 25. Juli gastiert Delay Sports Berlin in Villingen. Das von den Influencern Elias Nerlich und Sidney Friede gegründete Team weckt dabei vor allem bei Jugendlichen viel Interesse.

Am 25. Juli (Anpfiff 15 Uhr) kommt Delay Sports Berlin nach Villingen in die MS-Technologie-Arena, um sich mit dem FC 08 in einem Freundschaftsspiel zu messen. Dabei werden wohl viele Zuschauer in den Friedengrund kommen, denn Delay Sports hat in den sozialen Medien Millionen Follower und ist vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt.

In den sozialen Medien hat der aufstrebende Berliner Verein auf seinen eigenen Kanälen ebenfalls über eine Million Follower und teilweise mehr als so mancher Bundesligist. Dort werden immer wieder Bilder und Videosequenzen von Spielen, Trainings oder aus der Kabine gezeigt. Auf dem eigenen YouTube-Kanal (314.000 Follower) gibt Delay Sports mit längeren Videos Einblicke in Trainingseinheiten und zeigt die Höhepunkte ihrer Spiele.

Die Gründung

Gegründet wurde Delay Sports im Jahr 2021 von Elias Nerlich und Sidney Friede, die nicht nur selbst wieder im Amateurbereich spielen wollten, sondern dem unterklassigen Fußball auch Reichweite schenken möchten.

Nerlich war 2021 und ist vor allem mittlerweile einer der erfolgreichsten Streamer und Influencer Deutschlands und ist auch ehemaliger E-Sportler. Auf seinen Kanälen in den sozialen Medien folgen dem 28-jährigen Multi-Millionär, der auch Präsident des Vereins ist, Millionen Menschen, beispielsweise etwa 1,6 Millionen auf Instagram. Auf der Streamingplattform Twitch (2,4 Mio Follower) macht der Berliner fast täglich Live-Streams, in denen er seine Zuschauer unterhält.

Nerlich hat gemeinsam mit Toni Kroos auch die Kleinfeldliga „The Icon League“ gegründet. Auch 08-Torhüter Andrea Hoxha spielt dort im Team „Fokus Eagles“, welches unter anderem Sidney Friede gehört. Durch die Bekanntschaft von Hoxha und Nerlich entstanden auch die ersten Gespräche über ein mögliches Gastspiel von Delay Sports Berlin in Villingen.

Sidney Friede

Der andere Gründer von Delay Sports Berlin, Sidney Friede, ist mittlerweile ebenfalls Influencer. Bis zum Mai 2021 war der ebenfalls 28-Jährige noch Fußballprofi und spielte unter anderem bei Hertha BSC, Wehen Wiesbaden oder dem FC DAC in der Slowakei. Er beendete seine Profikarriere aber aufgrund von Verletzungen. Nun ist er, genau wie Nerlich, einer der bekanntesten Influencer Deutschlands und hat auf Instagram beispielsweise etwa 1,1 Mio. Follower.

Im Gegensatz zu Nerlich, der sich 2023 zum zweiten Mal das Kreuzband riss und deshalb nicht mehr spielt, steht Friede für Delay Sports noch auf dem Platz. Als Ex-Profi ist er dabei einer der wichtigsten Spieler und schoss in der abgelaufenen Bezirksligasaison 40 Tore.

Das Sportliche

Doch der Berliner Club ist nicht nur reichweitenstark – auch sportlich läuft es mehr als gut. So fing die Mannschaft zur Saison 2022/23 in der Kreisliga C an. Von dort aus stieg Delay Sports nun viermal in Serie als Meister auf und wird in der kommenden Saison in der Berliner Landesliga an den Start gehen. In den ersten beiden Saisons gab das Team, welches zu Beginn von Andreas Schild trainiert wurde, keinen einzigen Punkt ab. Den ersten Punktverlust gab es erst in der Saison 2024/25 in der Kreisliga A.

Highlight-Spiele waren etwa die Spiele gegen Regionalligisten im Berliner Landespokal. Im November 2024 gegen den BFC Dynamo vor gut 4500 Zuschauern (0:12-Niederlage) und im November 2025 gegen Hertha 03 Zehlendorf (1:3-Niederlage).

Zu Beginn der Saison 2025/26 wurde der vorherige Co-Trainer und ebenfalls Ex-Profi Kevin Pannewitz Cheftrainer. „Panne“ spielte unter anderem in Wolfsburg unter Felix Magath. Schild konzentriert sich auf seine Aufgabe als Sportlicher Leiter.

Die beiden Gründer haben seit Beginn eine klare Vision, die sich deutlich von den bisher bekannten katapultartigen Aufstiegen anderer Clubs unterscheidet. Sie bauen vor allem auf Nachhaltigkeit und auf die Zuschauer von Nerlich und Friede, die auch bei der Vereinsgründung den Namen, die Vereinsfarben und das Logo gewählt bzw. gestaltet haben. Auch Sponsoren, wie etwa Adidas, mit denen Nerlich zusammenarbeitet, und die Trikotverkäufe spülen Geld in die Kassen.

Inzwischen gibt es bei Delay Sports auch eine zweite und eine dritte Herrenmannschaft, sowie eine B- und C-Jugend. Für die kommende Spielzeit wurde auch eine Frauenmannschaft ins Leben gerufen und der Nachwuchsbereich soll immer weiter ausgebaut werden.

Deutschlandtour

Doch Delay Sports macht nicht nur am 25. Juli in Villingen einen Halt. So spielt die Berliner Mannschaft, die im Sommer auf Deutschlandtour ist, auch beim KFC Uerdingen (Oberliga Niederrhein, 1. August, 15 Uhr), dem VfB Schloß Holte (Landesliga Westfalen) und der SG Union Klosterfelde (Oberliga Brandenburg).

Die Tickets für das Spiel in Villingen sind derweil schon im Verkauf und laut einer Instagramstory von Nerlich sind bereits etwa 3000 Tickets verkauft.