Die Villinger U21 (Verbandsliga) und die Landesligisten FC Pfaffenweiler und SV Aasen absolvierten am Wochenende wieder Testspiele.

FC 08 Villingen U21

Der Verbandsligist gewann beim Landesligisten VfB Knielingen mit 2:1 (1:1). „Die Jungs haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, zeigte es Trainer Ralf Hellmer auf. In der 35. Minute gelang Maximilian Rudy das 1:0 für die Gäste. Das Villinger Stürmertalent verwandelte nach dem Knielinger Ausgleich auch acht Minuten vor dem Ende einen Strafstoß zum 2:1-Endstand. Spielertrainer Frederick Bruno feierte nach seiner Verletzung auf dem Feld sein Comeback.

Der württembergische Landesligist absolvierte in Bad Dürrheim ein Testspiel gegen den badischen Verbandsligisten Astoria Walldorf II (2:6), der sein Trainingslager in der Kurstadt absolvierte. In der 22. Minute ging Walldorf mit 1:0 in Führung. Dario Holenstein glich für den BSV in der 33. Minute zum 1:1 aus. In der 38. Minute brachte Fabio Chiurazzi die Schwenninger mit einem sehenswerten Schuss mit 2:1 in Führung. Im zweiten Durchgang schaltete Walldorf einen Gang höher und gewann mit 6:2. Der verletzte BSV-Kapitän Dragan Ovuka vertrat Chefcoach Jago Maric (im Urlaub) und zog Bilanz: „Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen.“

SV Aasen

Der Landesliga-Aufsteiger gewann gegen den TuS Königschaffhausen mit 8:1 (5:0). Der A-Ligist wurde in der Anfangsphase mit Treffern von Frederick Edbauer (1:0/3.) sowie Luis Fritschi (2:0/9.) und abermals Edbauer (3:0/18.) überrollt. Vor der Halbzeit legten Max Schneider (4:0/30.) sowie Edbauer zum Hattrick (5:0/45.) nach. In der zweiten Hälfte erhöhten Tevfik Ceylan (6:0/46.), Fritschi (7:0/64.) und Andreas Albicker (8:0/69.) schnell auf 8:0. Den Kaiserstühlern gelang noch der Ehrentreffer.

Aasens Spielertrainer Tevfik Ceylan setzte insgesamt 16 Akteure ein und absolvierte danach noch den Donaueschinger Stadtlauf über elf Kilometer. „Mit meiner Zeit um die 1:10 Stunden war ich zufrieden“, sagte und lachte der Ex-Nullachter.

FC Pfaffenweiler

Der FC Pfaffenweiler kam durch einen Treffer von Jallow Saja in der 32. Minute im Test beim Bezirksliga-Nachbarn SG Marbach/Rietheim zu einem 1:0 (1:0). Auf Seiten des FCP fehlten bedingt durch Urlaub und Verletzungen zahlreiche Leistungsträger.