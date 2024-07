Villinger U21 spielt in Waldkirch remis

Testspiele am Freitag und Samstag

1 BSV-Coach Jago Maric hatte nach dem 0:6 gegen den südbadischen Landesligisten SC Konstanz-Wollmatingen viel mit seinem Team zu besprechen. Foto: Heinz Wittmann

BSV Schwenningen und FC Pfaffenweiler lernen viel dazu. FC Königsfeld hält gegen den FC Holzhausen gut mit.









Einige Testspiele wurden am Wochenende bereits absolviert. Weitere Testspiele stehen noch am Sonntag an. Hier die Übersicht: