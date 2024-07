Testspiel vor Drittligastart: VfB Stuttgart II mit erfolgreicher Generalprobe gegen SSV Ulm 1846

1 David Tritschler erzielte den Ausgleich zum 2:2 für die U 21 des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart II zeigt bei der Generalprobe gegen Zweitligist SSV Ulm 1846 Fußball Moral und holt vor 1500 Zuschauern in Aitrach nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Am kommenden Wochenende beginnt für beide Teams der Pflichtspielernst.









Der VfB Stuttgart II startet am kommenden Samstag (16.30 Uhr) beim FC Hansa Rostock in die neue Drittligasaison, für den SSV Ulm 1846 Fußball beginnt einen Tag später (13.30 Uhr) daheim gegen den 1. FC Kaiserslautern der Ernst in der zweiten Liga. Vor dem Punktspielauftakt standen sich die beiden Aufsteiger in Aitrach gegenüber.