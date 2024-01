1 Tobias Dierberger stand gegen seinen ehemaligen Verein in der Startelf der Balinger. Foto: Eibner-Pressefoto / Tobias Baur/Eibner-Pressefoto

Die TSG Balingen gewinnt das Testspiel beim Verbandsligisten TSG Tübingen mit 5:1. Neuzugang Halim Eroglu trifft erneut.









Nach dem 3:3 in der Vorwoche in Göppingen gab es für die TSG Balingen am Samstag den ersten Sieg in dieser Vorbereitung. Trainer Murat Isik zeigte sich mit der Performance seiner Mannschaft einverstanden und meinte: „Man hat einiges von dem gesehen, was wir spielen wollen. Das war teilweise schon ganz gut.“