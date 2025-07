Beim 3:1-Testspielsieg in Stockach wechselt SVZ-Trainer Marc Genter munter durch und freut sich über die gute Defensive.

Bereits das fünfte Vorbereitungsspiel absolvierte der Landesligist SV Zimmern. Erneut ging es gegen einen südbadischen Landesligisten. Diesmal gewannen die Zimmerner beim VfR Stockach im Linzgau mit 3:1 (2:1). Trainer Marc Genter setzte insgesamt 17 Akteure ein.

Zunächst kassierte Keeper Chris Fast früh in der 11. Minute das 1:0 – VfR-Neuzugang Mohammed Gomina vom FV Möhringen traf für die Osterholzer per Flachschuss. Doch keine 180 Sekunden später antwortete Tim Heinzelmann mit dem 1:1 (14.). Eine schöne Kombination über die rechte Seite schloss er souverän ab.

In der 24. Minute legte Stefan Mutapcic sogar das 2:1 nach, als er über die linke Seite einen Tiefenpass mit links in den Winkel hämmerte. In der zweiten Hälfte wechselte Genter nach gut einer Stunde gleich einen Fünferpack.

Die Abwehr steht

Die frischen Kräfte konnten kurz vor dem Ende noch einen dritten Treffer durch Gabriel Pavic nach einem langen Diagonalball von Chris Fast über Samuel Spada zum 3:1-Endstand nachlegen. In der Defensive ließ Zimmern wie schon in Neustadt nicht viel zu. „Die zweite Halbzeit war deutlich schwieriger, da haben wir sechs mal gewechselt.“

Insgesamt ist Genter mit der Trainingswoche zufrieden gewesen: „Ja, in den zwei Spielen lag der Fokus darauf weniger Gegentore zu kassieren. Wir sind auf dem Weg in Richtung alter Stärke.“ Erfreut ist Genter über die Qualität der jungen Spieler. „Sie brauchen alle noch Zeit, es sind keine fertigen Spieler. Die Jungen haben sehr gute individuelle Qualitäten“, lobt er Samuel Spada, Colin Zimmerer oder Jason Davitian und Levin Kammerer (erstmals dabei nach seiner Bänderverletzung im letzten U19-Spiel).

Kleine „Verjüngungskur“

Diar Ademaj war nach einer Woche Pause (seine Weisheitszähne wurden gezogen) wieder im Einsatz. Julian Beck (erst ab August dabei, er arbeitet derzeit noch als Animateur in der Türkei) fehlte bislang. „Rico Reisert muss sich noch etwas anpassen, er kommt jedoch immer besser rein“, hat der SVZ eine kleine „Verjüngungskur“ im Kader. „Insgesamt sind immer um die 20 Mann im Training“, freut sich der Trainer.

Am Mittwoch geht’s weiter

Für den SV Zimmern geht es mit der nächsten englischen Testspielwoche weiter. Bereits am Mittwochabend ist geplant, daheim gegen den A-Kreisligisten und frisch gebackenen Heimbach-Pokalsieger SV Waldmössingen (19 Uhr) zu spielen, der inzwischen von Ex-SVZ-Spieler Mladen Nikolic trainiert wird, der letzte Runde noch die SG Zimmern II/Horgen coachte. Das Wochenende ist spielfrei wegen des Zimmerner Dorffestes.