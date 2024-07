Testspiel in Böblingen: Beim VfL Nagold läuft noch nicht alles rund

1 Nagolds Nick Schweizer behauptet hier den Ball gegen Adnan Rastoder. Foto: Eibner-Pressefoto/Naman Kala

Die Generalprobe des VfL Nagold vor dem Auftritt in der ersten Runde des wfv-Pokals am kommenden Freitagabend gestaltete sich nicht ganz nach den Vorstellungen von Trainer Marcel Schuon.









Der VfL Nagold hat in seinem vierten Testspiel noch nicht in die Form der Vorsaison gefunden. Nachdem die zwei Pleiten gegen die Oberligaclubs SG Sonnenhof Großaspach (1:5) und SSV Reutlingen (1:4) nicht unerwartet kamen – zuvor stand ein 6:1 gegen den VfL Sindelfingen –, ging es am Sonntagmorgen für die Nagolder zur klassengleichen SV Böblingen, die bisher in derselben Staffel wie der VfL zugange war, im Rahmen der Bezirksreform jedoch in die Staffel 2 wechseln musste.