Testspiel des VfB Stuttgart: Hier kann man das Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach verfolgen

Der VfB Stuttgart ist auch in der Länderspielpause in dieser Woche im Einsatz. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß bestreitet an diesem Mittwochabend ein Testspiel beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach. Anstoß im Fautenhau ist um 18:30 Uhr. Tickets gibt es noch über den Kartenshop der SG Sonnenhof – weiterführende Links dazu unter https://www.sg94.de/.