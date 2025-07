Testspiel des VfB Stuttgart: Der VfB präsentiert sich in Fellbach vor vollen Rängen

1 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (rechts) gibt dem Neuzugang Lazar Jovanovic erste Anweisungen. Foto: Baumann Der Pokalsieger spielt in der Region – und das zieht die Fans an. Knapp 4000 Zuschauer werden erwartet, wenn Sebastian Hoeneß seine Mannschaft auf das Feld schickt.







Die ersten Trainingseinheiten liegen hinter der Mannschaft des VfB Stuttgart. Jetzt steht für den Fußball-Bundesligisten das erste Testspiel in der Vorbereitungsphase an: beim SV Fellbach an diesem Samstag (15 Uhr). Die Begegnung beim Verbandsligisten ist das sogenannte Jako-Freundschaftsspiel – eine Partie, die auf Wunsch des VfB-Ausrüsters und Anteilseigners in der Region gegen Amateure ausgetragen wird.