6 VfB-Stürmer Sven Schipplock im Zweikampf mit Joel Herl. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB II trat am Mittwochabend im Testspiel beim TSV Oberensingen an. Der Fußball-Regionalligisten kam am Ende nicht über ein 1:1 hinaus.















Anfang August startet der VfB Stuttgart II in der Fußball-Regionalliga in die neue Saison 2022/23. Am Mittwochabend gastierte die Elf von Trainer Frank Fahrenhorst im Rahmen der Vorbereitung zum Testspiel beim TSV Oberensingen.

Der Landesligist spielte frech mit und ging durch Lennart Zaglauer in der 15. Minute sogar in Führung. Marco Wolf glich zehn Minuten später für den Favoriten aus. Weitere Tore sollten aber keine mehr fallen. Es blieb beim 1:1.

Am kommenden Samstag folgt die nächste Prüfung für die U21. Dann tritt der VfB II ab 14 Uhr bei Calcio Leinfelden-Echterdingen an.