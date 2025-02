FC 08 Villingen Regionalliga Das Wunder, der Kampf um die Nummer 1 und ein Elferkrimi

Noch sechs Tage, dann will der FC 08 mit einem Coup in Mainz den ersten Schritt in Sachen „Wunder Klassenerhalt“ machen. Wer ist dann aber die Nummer 1? Ein Elferkrimi und ein neuer Tabellenzweiter.