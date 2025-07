1 Murat Isik im Gespräch mit Samuel Schneider: Die Balinger verloren in Ravensburg mit 2:4. Foto: Kara Die TSG Balingen verliert ihr Testspiel beim FV Ravensburg nach schwachem 1. Durchgang mit 2:4. Nun geht es ins Trainingslager.







In der vergangenen Spielzeit standen sich der FV Ravensburg und die TSG Balingen noch in der Oberliga gegenüber. Dank dem Aufstieg der Eyachstädter blieb dem FVR ein Abstieg in die Verbandsliga erspart – nun trafen sich die Teams für ein Vorbereitungsspiel.