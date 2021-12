5 Noch vor Weihnachten soll in der Szene 64 geimpft werden. Foto: Riesterer

Es geht voran beim Impfen und Testen in Schramberg. Während der Landkreis sich in der "Szene 64" einrichtet, wird das Angebot im ehemaligen Gummibärenladen in der Berneckstraße nun wieder gestartet.















Schramberg - "Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir bei dieser Sache helfen können", sagt der Vorsitzende des Szene-64-Vereins, Uli Bauknecht. Bekanntlich wird das Gebäude in der Geißhalde Standort für den Schramberger Impfstützpunkt, der vom Landkreis verantwortet und betrieben wird. Weil in der Szene 64 derzeit aufgrund der Corona-Situation keine Veranstaltungen stattfinden, ist dies eine Win-win-Situation für alle Seiten.

Sofort angeboten

"Wir haben aus der Presse entnommen, dass die Stadt hinsichtlich eines Stützpunkts quasi nur noch auf grünes Licht aus Rottweil wartet – und dann auf Immobiliensuche gehen will", erklärt Bauknecht, wie die Nutzung des Gebäudes zustande gekommen ist. "Die Aussage der Oberbürgermeisterin ›Impfen hat im Moment oberste Priorität‹ können wir nur voll und ganz unterstützen – deshalb haben wir noch am selben Abend der Stadtverwaltung die ›Szene‹ angeboten, weil diese sowohl von der Größe, den Parkmöglichkeiten, und auch von der Infrastruktur optimal für diese Nutzung geeignet ist."

Bauknecht erklärte, dass der Verein die Räume praktisch ab sofort mindestens für die kommenden fünf Monate anbieten kann – und zählte die Vorteile des ab Ende 2015 sanierten Gebäudes auf. Darunter sind neben genannter Fläche oder den Parkmöglichkeiten unter anderem separate Ein- und Ausgänge in zwei Stockwerken, großflächige, frei aufteilbare Räume, große Kühlbereiche für die Impfstofflagerung, ausreichend Toiletten oder genügend Aufenthaltsräume für Mitarbeiter.

Nur Kosten decken

"Wir würden uns freuen, durch das sofortige Verfügungstellen der Räume der Stadt helfen zu können, die Corona-Krise zu bewältigen", betonte Bauknecht, der von der schnellen Reaktion der Kommune und des Landkreises beeindruckt war. "Das muss man sagen, da haben die Verantwortlichen wirklich schnell gehandelt. Besuchtstermin, Absprache und Beschluss – das lief alles direkt am Folgetag ab", sagt Bauknecht. Als gemeinnützige Organisation, erklärt er, dürfe der Szene-64-Verein keine Gewinne erzielen – der Vertrag decke also lediglich die Kosten ab, um das Gebäude zu erhalten.

Ein Blick in die Räume am Donnerstag offenbarte derweil, dass die Vertreter des Landkreises bereits kräftig am Einziehen sind: Tische und Stühle im ersten Obergeschoss wurden als Wartebereiche angeordnet, abgetrennte Bereiche für Aufklärungsgespräche sowie die Impfungen aufgestellt. "Der Kreis will vor Weihnachten starten", informiert Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß im Gespräch mit unserer Redaktion. "Das wollen wir natürlich auch schaffen." Der endgültige Öffnungstermin werde bekanntgegeben, sobald er feststeht.

Gebäude und Verein

Seit 2009 befindet sich die Geißhalde, das ehemalige Junghans-Gebiet im Lauterbachtal, in Besitz eines privaten Investors, der diese parzelliert und teilweise zur gewerblichen Nutzung wieder veräußert hat. Das von dem renommierten Schramberger Architekten Ludwig Storz 1892 geplante und 1893 fertig gestellte Magazingebäude konnte somit als Einzelobjekt erworben werden. Ein drohender Abriss des Industriedenkmals trotz bestehendem Schutz musste durch eine Sanierung verhindert werden – dies geschah in Form eines Bürgerprojekts. Zugleich konnte in Schramberg eine Lücke bei Veranstaltungsimmobilien, auch für Kulturschaffende, geschlossen sowie ein Beitrag zur Attraktivität der Großen Kreisstadt und zu deren Entwicklung geleistet werden.

Im Herbst 2015 wurde dafür der gemeinnützige Verein Szene 64 gegründet, um eine kostengünstige Realisierung des Projekts durch bürgerschaftliches Engagement zu garantieren. Das Projekt finanziert sich durch Mitgliedschaften im Verein, durch Sponsoring, Spenden, Bewirtung und Benefizveranstaltungen. Eigene Veranstaltungen des Vereins sind und bleiben eine Ausnahme, denn diese selber durchzuführen ist nicht der Vereinszweck. Der Verein will primär die Räume bieten, damit Bürger die Möglichkeit haben, ihre Veranstaltungen abhalten zu können.

Infokasten "Testzentrum läuft ab heute"

Bereits einen Schritt weiter ist die Stadt derweil beim kommunalen Testzentrum, das wieder im ehemaligen Gummibärenladen in der Berneckstraße aufgebaut wurde. In der Technikausschuss-Sitzung jüngst hatten noch letzte Formalitäten des die Tests umsetzenden Unternehmens gefehlt, am heutigen Freitagvormittag kann es allerdings losgehen. Das neue Corona-Schnelltestzentrum hat derzeit von Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr, und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Personen ohne Krankheitssymptome können ohne Voranmeldung vorbei kommen. Betreiber ist das Unternehmen Lenz Enpowerment Group.

Aber nicht nur im Tal, sondern auch in Sulgen gibt es eine neue Schnelltestmöglichkeit: In der Heiligenbronner Straße 26 hat das dort beheimatete "Easyfitness" in Zusammenarbeit mit "Chemicals und Pharmaceuticals" Freiburg eine Bürger-Teststation eröffnet, die montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 21 Uhr geöffnet ist. Auch hier ist keine Anmeldung erforderlich.