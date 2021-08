1 Coach Hannes Wolf gibt bei der deutschen U19-Nationalmannschaft die Richtung vor. Foto: Eibner

Nun ist es fix – die deutsche U19-Nationalmannschaft bestreitet zwei Testspiele im Salinenstadion von Bad Dürrheim. Am Freitag, 3. September, geht es in der Kurstadt gegen die Schweiz, am Montag, 6. September, gibt England in Bad Dürrheim die Visitenkarte ab.

"Als der Anruf vor knapp zwei Wochen kam, war ich etwas sprachlos. Es ist für uns als Verein, aber auch für die Stadt, eine große Ehre, die Nationalspieler hier in Bad Dürrheim spielen zu sehen", fiebert Benjamin Wildgruber, der Vorsitzende des FC Bad Dürrheim, den beiden Partien entgegen. "Wir sind ein Ausbildungsverein, haben uns dem Nachwuchs verschrieben – und genau solche Mannschaften verkörpern den Nachwuchsfußball", führt Wildgruber fort.

Eine Absage wegen Koordinationsproblemen kommt für den FC Bad Dürrheim nicht in Frage. "Es ist alles umsetzbar, wenn man will", lässt sich Wildgruber in einer Mitteilung zitieren.