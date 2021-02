1 Zweimal wöchentlich sollen Lehrer und Erzieher in Baiersbronn die Möglichkeit zum Test haben. (Symbolfoto) Foto: Klaus Eppele – stock.adobe.com

Nächste Woche läuft der Betrieb an Grundschulen und Kindergärten sowie in den Abschlussklassen wieder an, zumindest in abgestufter Form mit Wechselunterricht. Baiersbronn setzt eine Teststrategie ein, um das Risiko eines Corona-Ausbruchs einzudämmen.

Baiersbronn - Rechtes Nasenloch, Stäbchen fünfmal drehen, linkes Nasenloch, die selbe Prozedur - fertig. So einfach soll es sein. Zweimal wöchentlich sollen alle Lehr- und Erziehungskräfte von sieben Schulen und 13 Kindergärten in der Murgtalgemeinde getestet werden, sagt Wolfgang von Meißner, Arzt der Praxisgemeinschaft "Hausärzte am Spritzenhaus". Diese "anlasslosen Tests" seien freiwillig. Das Angebot gelte darüber hinaus für weitere Mitarbeiter, die vor Ort in den Schulen und Kitas sind, etwa die Hausmeister und in den Verwaltungen.

